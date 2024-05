Letošní Mistrovství světa v ledním hokeji nabídlo vše, co si divák může přát. Nervydrásající nájezdy, góly v posledních vteřinách i nečekané zvraty. Výhodou navíc bylo, že se odehrávalo na domácí půdě. A to jak pro fanoušky, tak hlavně český tým, který po 14 letech dosáhl na zlato.

87. mistrovství světa v ledním hokeji odstartovalo 10. května 2024. Po téměř deseti letech se konalo v Praze a Ostravě.

Domácí tak cítili nejen velkou podporu od fanoušků, a tedy silnější závazek dosáhnout na medailové pozice, ale také dostali možnost hrát již v prvním semifinále. Jedná se o běžnou praxi, již pořadatelské země mohou využít, aby jejich tým nastoupil do závěrečného zápasu dostatečně odpočinutý.

„Je to super vymyšlené. Dobře, že jsme to urvali a máme trošku víc času na pauzu,” řekl pro magazín Sport Martin Nečas. „Tělo se tak více zklidní a rychleji nastoupí spánek.”

Stejná praxe se netýká jen semifinále. I přestože rozpis turnajů nařizuje, aby každý tým měl stejný počet volných dnů, pořadatelé program upravují, aby byl atraktivní. A zohledňují v něm i potřeby domácích.

Češi tak například v základní skupině bojovali se soupeři vždy po volných dnech, zatímco ti naopak o den dřív absolvovali zápas.

Mistři Češi

Všechny tyto podmínky, a především profesionalita hráčů, přispěla nakonec k tomu, že naši hokejisté po čtrnácti letech dosáhli na zlato. Zároveň poprvé v historii samostatný národní tým Česka zvítězil na domácím Mistrovství světa.

Vítězný gól vstřelil v čase 49:13 David Pastrňák. Výsledek zpečetil 19 sekund před koncem zápasu do prázdné branky David Kämpf. Nulové konto pro Švýcary zajistil gólman Lukáš Dostál.

Zdroj: Youtube

„Byl to těžký zápas. Ten tlak je obrovský,” přiznal v rozhovoru pro ČTK kapitán Roman Červenka. „Cítíš, že je to jen o jednom gólu, komu to tam spadne. Celý turnaj jsme ale hráli jako tým. Byla tam obětavost a touha se zlepšovat. Drželi jsme úroveň, sehráli skvělé zápasy a máme to.”

Zdroje: www.cs.wikipedia.org, www.sport.cz, www.ceskenoviny.cz