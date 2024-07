Školní rok se chýlí ke konci, což znamená jediné - uzavírání známek. Žáky a studenty tak čekají závěrečné písemky a diktáty, které mají vyhodnotit, co se za poslední půlrok naučili. Právě tyto testy dokáží prospěchem pořádně zamávat. Zvládli byste pololetní diktát z 9. třídy i vy?

Známkování na základních školách patří v poslední době mezi hojně diskutované téma. Na jedné straně jde o nejčastější formu hodnocení, která má odrážet jak dovednosti a vědomosti žáka, tak také učitelovu práci.

Na druhé straně existují rozdílné požadavky pedagogů, nevýhoda škatulkování a ním spojená role úspěšného, průměrného či podprůměrného studenta, aniž by bylo přihlédnuto k motivaci, chování nebo vyjadřovacím schopnostem jednotlivců.

„Výborný prospěch mají většinou ti, kteří umí pracovat tzv. ekonomicky, tedy, že pochopí, co se po nich chce, ale víc se nenamáhají. To, že je učivo nezajímá a ani mu nerozumějí, není podstatné. Dobré známky v tomto případě znamenají jen konformitu a dobrou paměť,” upozorňuje Blanka Kovaříková v článku Vysvědčení: co říká a co ne.

Někteří odborníci proto navrhují, aby se ve školách neobjevovalo pouze standardizované, ale také subjektivní hodnocení.

Hodnocení žáků

„Samotné testy nemohou nahradit komunikaci mezi učitelem a žákem, jež by měla být součástí vlastního procesu kvalifikace,” píšou Lenka Hloušková a Markéta Klusáčková z Masarykovy univerzity. „Proto je zde důležitá schopnost pedagoga vnímat osobnost studenta a motivovat ho.”

Výstupem každé písemky by tak měla být nejen známka, která informuje, jak daleko je žák od vytyčeného cíle, ale také slovní zpráva.

„Její výhodou je, že může okomentovat dispozice, úsilí, snahu žáka a vysvětlit důvod hodnocení. Proto má důležitý morální důsledek,” upozorňuje Hloušková a Klusáčková.

Kromě kritérií, že za jednu až dvě chyby v diktátu je jednička, za tři až pět chyb dvojka, za šest až osm chyb trojka, čtyřka za devět až jedenáct chyb a pětka za dvanáct a více chyb, by se tak v sešitě mělo objevit například doporučení, jak výkon do příště zlepšit. Jak byste tedy dopadli vy? Zkuste si náš souhrnný diktát pro deváťáky.

Kvíz: Zvládnete diktát z českého jazyka na plný počet bodů? question Zahájit kvíz

Zdroje: www.is.muni.cz, www.cs.wikipedia.org, www.datakabinet.cz