Každá profese má své ikony, na které nelze zapomenout. A český film není výjimkou. Minulé století přineslo do filmového světa nespočet talentovaných herců, jejichž herecké umění obdivujeme dodnes. Jak dobře znáte ikony českého filmu? Otestujte se v našem kvízu.

Ikony české kinematografie

Jedním z nezapomenutelných herců české kinematografie byl bezesporu Vladimír Menšík, jehož nezaměnitelný talent i specifický herecký projev zůstávají v srdcích diváků i dnes. Více než 30 let po jeho smrti.

close info Profimedia zoom_in Vladimír Menšík v pohádce Jak se budí princezny.

Mezi nezapomenutelné role Vladimíra Menšíka patří například jeho vystoupení v komediích Můj brácha má prima bráchu a Dva muži hlásí příchod, kde jeho vtipný projev a herecký talent doslova zářily.

Zapomenout však nelze ani na filmy jako Což takhle dát si špenát, který je dodnes klasikou českého filmového průmyslu.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Jak dobře je znáte?

Další "nezapomenutelnou" ikonou české kinematografie je herec Jiří Kodet. Byl známý pro svou eleganci i nenapodobitelný herecký projev. V soukromí byl poměrně velkým cholerikem a jeho výbušná povaha se často objevila také během natáčení. Kodet neváhal křičet a rozčilovat se.

Mezi Kodetovy slavné filmy patří Veselé Vánoce přejí chobotnice, Jak básníkům chutná život a opomenout nelze ani kultovní komedii z roku 1999, nesoucí název Pelíšky.

Dalším nezapomenutelným hercem byl také Rudolf Hrušínský, vlastním jménem Rudolf Böhm. Hrušínský pocházel z herecké rodiny, jeho matka Hermína Červíčková i otec Rudolf Böhm byli rovněž herci, a tak měl Hrušínský herectví v genech.

Hrušínský se před kamerou poprvé objevil v sedmnácti letech ve filmu Lízin let do nebe, následovaly „študácké“ role v komediích Studujeme za školou a Cesta do hlubin študákovy duše.

Za svou kariéru natočil přes stovku filmů a většina jeho rolí skutečně patří do kategorie nezapomenutelných. Jmenovat můžeme například Bílou paní z roku 1965 či Spalovače mrtvol z roku 1968.

Zdroje: www.fdb.cz, www.csfd.cz, cs.wikipedia.org