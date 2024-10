Český jazyk je sice krásný a zvučný, skýtá ale také mnohá úskalí, na které je třeba dát si pozor. Jinak uděláme velice rychle nechtěnou chybu. Jak na tom s češtinou jste, si můžete ověřit v našem kvízu.

Krása českého jazyka

Český jazyk patří podle odborníků mezi jeden z nejkrásnějších a zároveň nejnáročnějších jazyků vůbec. A to nejen pro ty, kteří se ho jako cizinci chtějí naučit, ale i pro našince.

I ti totiž ve své mateřštině často dělají celou řadu chyb a jsou důkazem, jak náročná čeština dokáže být. Na mysli ale nemáme jen měkké a tvrdé i/y.

Úskalí, která český jazyk obsahuje, je bohužel celá řada. Chyby lze udělat téměř všude. Od vyjmenovaných slov, přes čárky, až po správné psaní mě a mně.

Poměrně častým problémem, kde řada z nás nevědomky chybuje, jsou slova jako výjimka či standardní. Komu se někdy nepovedlo napsat je tak, jak by neměl?

Chyby ale děláme i jinde. Například ve správném tvaru slovesa být v podmiňovacím způsobu. Ten činí hodně lidem skutečné obtíže.

Jak dobře znáte čestinu?

Nemusíme chodit daleko. Například sloveso bychom často automaticky napíšeme jako „bysme“ nebo se dokonce setkáme s tvarem „by jsme“, který také není správný.

Chytáky v pravidlech českého pravopisu:

Stejnou chybu pak opakujeme také ve tvaru „byste“, které řada z nás píše slovy „by jste“. Bohužel ani tato varianta není správná.

Další záludnou nástrahou českého jazyka je správný tvar zájmena já. To děsí kromě školáků každého dospělého člověka, zejména ve formální psané komunikaci.

Velmi často se chyby dopustíme ve chvíli, kdy se tvar zájmene já objeví na začátku věty, jako například ve větě: Mně to nevadí. V takových případech jde o 3. pád, kde si nic jiného kromě mně napsat nesmí.

Můžete si pomoci tím, že si namísto zájmene já dosadíte do věty tvar zájmene ty. Jakmile si řeknete: Tobě to nevadí, budete s jistotou vědět, co napsat.

Český jazyk je sice krásný, ale také velice náročný. Ověřit si to můžete v našem kvízu, kde o záludnosti není nouze. Dejte si ale pozor, pouhé dvě chyby a máte za dva.

Zdroje: medium.seznam.cz, www.idnes.cz, www.umimecesky.cz

