Čeština je krásným, ale také náročným jazykem obsahujícím pravidel, chytáků a výjimek. Při psaní tak můžeme snadno chybovat. Jaké jsou ty nejčastější chytáky? Zkuste si náš kvíz a sami uvidíte.

Složitost českého jazyka

Jednou z nejčastějších chyb, kterých se řada z nás dopuští, je zaměňování slov "jsem" a "sem." "Jsem" je tvar slovesa "být" pro 1. osobu čísla jednotného v přítomném čase, zatímco "sem" je příslovce, které určuje místo. Správně tedy používáme "jsem" pro vyjádření stavu nebo polohy a "sem" pro určení místa.

Další záměnou, ke které v českém jazyce často dochází, je užívání slov "být" a "býti." V moderní češtině je přípustné používat pouze tvar "být." "Býti" je zastaralý tvar, který se používá v literatuře a archaických textech, a není vhodné ho používat v běžné komunikaci nebo kombinovat v jednom textu se slovem být.

Problémem však mohou být i další tvary slovesa být, a to především v podmiňovacím způsobu. Problematické je především bychom, které řada z nás často zaměňuje za nespisovné bysme nebo by jsme a tvar byste, který s oblibou píšeme jako by jste.

Jak dobře znáte chytáky?

Problémem je také správný tvar zájmena mě/mně. To patří k nočním můrám nejen u školáků. Častou chybou je psaní nesprávného tvaru mě ve větách typu: Mně to nevadí. V takovýchto větách je zájmeno já ve 3. pádu, správně je tedy pouze tvar mně.

Pokud si nejsme jistí, pomůže nám zájmeno ty, respektive mně jako tobě.

Pozor však na věty, které zní stejně, správným tvarem zájmena já je však "mě". Příkladem je věta: Mě zase překvapilo, že otec nedorazil. V takovém případě se jedná o 4. pád, proto je jedinou správnou možností "mě".

Chybujeme také ve slově standard, to je správně s "d" na konci. Pokud by tedy hotel nabízel "nadstandartní" služby, zřejmě neví, co přesně nabízí. Standart s "t" můžeme psát pouze v případě, že by se jednalo u odvozené slovo od standarty (vlajky).

Lidé se často mýlí také u slov tip/typ. Ačkoli tato dvě slovíčka stejně zní, významově nemají nic společného. Tipem něco doporučujeme, typ zastupuje skupinu s určitými vlastnostmi.

