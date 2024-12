Externí autor 7. 12. 2024 clock 3 minuty

Většina lidí má ráda citáty. Jsou podobné příslovím a rčením, ale mají známého autora, což jim často přidává na zajímavosti a vtipnosti. S oblibou čerpáme moudrost od slavných spisovatelů, politiků nebo vědců. Proč by ne? Zvládnete kvíz a vybavíte si, kdo co doopravdy řekl?

Chybné citáty slavných

Mnoho z nás má hrníčky s citáty, trička s citáty, citáty napsané na zdi. Ovšem bleskovou rychlostí se po světě šíří výroky, které jsou připsané někomu, kdo je nikdy neřekl.

Pro pobavení vážených čtenářů se podívejme na některé obzvlášť kuriózní případy.

Lež oběhne půl světa

„Lež oběhne půlku světa, zatímco pravda si teprve obouvá boty.“ Citát je přisuzován různým lidem, Thomasu Jeffersonovi, Winstonu Churchillovi, nejčastěji Marku Twainovi.

Twain proslul jako americký spisovatel, ale hlavně vtipálek, kritik a satirik. Jeho romány Dobrodružství Toma Sawyera a Dobrodružství Huckleberryho Finna se v současnosti najdou na seznamu doporučené četby i u nás. Zároveň často psal do novin komentáře a byl vynikající řečník.

Pozoruhodné ovšem je, že výše uvedený výrok je mu poprvé přisouzen v roce 1919, tedy v době, kdy byl už devět let mrtvý. Kde je tedy původ onoho citátu doopravdy? Ve dvacátých letech devatenáctého století se objevuje v několika publikacích, ale bez autora.

Tak je citát sám sebe naplňující – lež obíhá svět a pravda se ještě nestihla obout.

Pokud nečtete noviny

„Pokud nečtete noviny, jste neinformováni. Pokud je čtete, jste dezinformováni.“ Kdo to řekl? Prý opět Twain. Což je pozoruhodná náhoda – a není to pravda.

Poprvé se tento výrok objevil mezi novináři, konkrétně sloupkaři, kolem roku 2007, což je na Twaina trošku pozdě.

Sám Twain by se pravděpodobně hodně zasmál nad tím, jak novináři komentují nespolehlivost novin – a používají k tomu chybně přiřknutý a neověřený výrok o novinách.

Co je šílenství

„Šílenství je opakovat tu samou věc pořád dokola a očekávat odlišný výsledek.“ To je zajisté velké moudro, které se obvykle připisuje Albertu Einsteinovi. Ten ovšem nikdy nic takového neřekl.

Výrok pochází z literatury vydané v osmdesátých letech dvacátého století, kterou vydávalo nakladatelství Narcotics Anonymous.

Stačí kus papíru

„Jediné, co potřebuji, je kus papíru a něco na psaní, a pak obrátím celý svět vzhůru nohama.“ Tento výrok se připisuje Friedrichovi Nietzschemu. Ale jelikož se všechna jeho díla dají najít on-line, není tak těžké zjistit, že v jeho textech nic takového není.

Trocha stopování nás zavede k původu této chyby. Výrok je totiž uveden jako citát v knize Inkoustové kouzlo (Tintenblut, 2005), což je druhý díl navazující na populární fantaskní román pro mládež, Inkoustové srdce (Tintenherz, 2003) od německé spisovatelky Cornelie Funke.

Ta sice uvádí Nietzscheho jako autora, ale dílo, v němž by byl výrok být, je „Bílé a černé umění“, zjevně míněno ve smyslu magie. Milý Friedrich nikdy nic takového nenapsal. Autorka jen zasadila slavného filozofa do kontextu svého fiktivního světa, aniž by tušila, jak rychle se výrok bez kontextu rozšíří přes internet; k čemuž přispělo i to, že knížky vyšly i v anglickém překladu.

Vyzkoušejte teď sami, jak dobře znáte autory slavných výroků.

Kvíz. Kdo řekl tyto slavné věty? question Zahájit kvíz

ZDROJE: www.ouest-france.fr, www.databazeknih.cz, style.mla.org