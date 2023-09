Citáty mají unikátní schopnost sdělit hluboké myšlenky a emoce v několika slovech. Tyto krátké věty často slouží jako mantry pro všední den. Jak dobře je znáte a víte, kdo je jejich autorem?

Slavné citáty

Citáty jsou sdělením hlubokých myšlenek, které často překračují dobu, ve které vznikly. Jsou inspirací pro další generace a pomáhají nám najít odvahu a sílu v těžkých životních situacích.

"Dvě věci jsou nekonečné: vesmír a lidská hloupost. Co se týče vesmíru, nemám jistotu." Tento citát pochází od slavného fyzika Alberta Einsteina, který přispěl k revoluci v našem chápání vesmíru a času. Jeho slova zdůrazňují, že lidská nevědomost je mnohdy větší než vesmír samotný.

"Oko za oko udělá celý svět slepým." Tento citát připisujeme Mahátmovi Gándhímu, indickému vůdci bojujícímu za nezávislost Indie a propagátora nenásilného odporu. Jeho slova zdůrazňují důležitost míru a vyhnání cyklu násilí.

"Není nic, co bychom měli se bát, kromě samotného strachu." Tento citát pochází od amerického prezidenta Franklina D. Roosevelta, který vedl USA skrze Velkou hospodářskou krizi a druhou světovou válku. Jeho slova podněcují odvahu a odolnost v tváři obtíží.

„Vědět, že víme, to co víme, a vědět, že nevíme to, co nevíme, je opravdové vědění.“ Tento citát patří čínskému filozofovi Konfuciovi, jehož myšlenky o vzdělání, etice a společenských vztazích formovaly východní kulturu po tisíciletí. Jeho slova zdůrazňují důležitost sebevzdělávání a pokory před neznalostí.

Jak dobře znáte autory?

"Být či nebýt, to je otázka." Tento ikonický citát pochází od jednoho z nejvýznačnějších dramatiků anglické literatury, Williama Shakespeara. Nejslavnější monolog z Hamleta pronáší dánský princ Hamlet, který se zamýšlí nad otázkou života a smrti.

"Život je příliš důležitý na to, abychom ho brali vážně." Oscar Wilde byl irský dramatik, básník a spisovatel známý svou vtipnou a často ironickou literaturou. Tento citát zdůrazňuje jeho nekonvenční přístup k životu.

„Když člověk ponižuje, pak jen proto, že je sám nízký.“ Antoine de Saint-Exupéry byl francouzský spisovatel a letec, kterého nejvíce proslavila kniha Malý princ. Tento citát nám připomíná, že za člověkem, který sráží druhé, nikdy nestojí silná osobnost.

Tyto citáty jsou jen malou částí z bohatého seznamu sdělení slavných osobností. Každý z nich nám připomíná, jakou silou disponují správné myšlenky a dobře zvolená slova.

Zdroje: cs.wikipedia.org, citaty.net, www.businessanimals.cz