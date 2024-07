Pokud rádi řešíte kvízy, díky kterým se můžete dozvědět více o tom, kým skutečně jste, pak rozhodně nikam neodcházejte. Jeden takový kvíz vám totiž přinášíme. To, co v něm uvidíte jako první, prozradí, čím jste pro druhé atraktivní.

Co vidíte první

Optické iluze je skvělým mentálním cvičením pro náš mozek i mozkové závity. Můžeme si jimi krátit dlouhé chvíle nudy a zároveň sami sebe o něco lépe poznat.

Řešením optických iluzí zlepšíte kognitivní funkce, schopnost se soustředit na nejmenší detaily, zvýšíte bystrost a zapojíte všechny své smysly.

Optické iluze nabízí několik rovin vnímání. To, co v nich vidí jeden, druhý vidět nemusí. Každý totiž optické iluze vnímáme a vstřebáváme po svém.

Proto se pozorně zadívejte na náš obrázek a zkuste si náš nelehký kvíz. Na pár minut se soustřeďte. Pak si uvědomte, co na obrázku vidíte jako první. Právě to, čeho si jako první všimnete, prozradí, co na vás ostatní vnímají jako hezké a atraktivní.

Pokud jste si jako první všimli tváře starého muže, pak jste pro ostatní atraktivní svým vhledem. Jste rozený detailista, který je všímavý a žádná maličkost mu neunikne.

Čím jste atraktivní

Jako člověk se vyznačujete skutečnou bystrostí. Rychle zpracováváte získané informace a najít řešení v jakékoliv situaci vám nikdy nečiní potíže. Na své okolí působíte jako magnet.

Co vidíte jako první?

V případě, že jste si jako první všimli ženy s rozbitým deštníkem, jste pro lidi kolem sebe atraktivní jedinečným smyslem pro humor.

Kamkoliv přijdete, tam je zábava. Lidé se s vámi smějí a jsou rádi ve vaší společnosti. Nikdy neztrácíte víru v lepší zítřky. A to dokonce ani ve chvíli, kdy se vám děje něco smutného.

Víte totiž, že nic netrvá věčně. A i to zlé jednoho dne pomine. To je hnacím motorem vašeho života.

Pokud jste na našem obrázku jako první spatřili ženu s funkčním deštníkem, pak jste pro své okolí atraktivní svým pozitivním přístupem.

Sklenici s vodou vidíte vždy na půl plnou. Na svět se někdy díváte přes růžové brýle, to vám však dává sílu se nikdy za žádných okolností nevzdávat. I to zlé berete jako možnost někam se posunout.

Vaše okolí váš pozitivní přístup často nechápe. Váš život totiž ani zdaleka nepřipomíná procházku růžovou zahradou. Vy ale nikdy neztrácíte naději a úsměv na rtech. V tomto směru jste pro své okolí obrovskou inspirací.

Zdroje: www.yourtango.com, www.timesnownews.com, www.msn.com