V 90. letech minulého století vznikla celá řada úspěšných filmů a seriálů, na které se dodnes rádi díváme. V nich nás bavili dětští protagonisté, které se dnes změnili k nepoznání. Poznáte je podle fotky?

Hvězdy devadesátek

Devadesátá léta filmům i seriálům přála. Vzniklo mnoho významných fimových a televizních počinů, na které se s oblibou díváme i dnes.

Jedním z filmů, které v tomto období vznikl, byl Sám doma. Úspěšné pak bylo i jeho pokračování Sám doma v New Yorku.

Kromě atmosféry Vánoc a všudypřítomných světýlek vás jistě okouzlil hlavní představitel Kevin McCallister, malý chlapec, kterého jeho rodiče nechali doma samotného.

On se tak musel nejen postarat o vánoční výzdobu, ale také musel sám sebe a svůj dům ochránit před nezbednými zloději.

Malého Kevina tehdy ztvárnil Macaulay Culkin, který se však od dob filmů Sám doma změnil k nepoznání. Jeho cesta životem byla poměrně trnitá a dnes byste v dospělém muži jen stěží hledali malého roztomilého chlapce.

Současná podoba

Hvězdou devadesátek byla i krásná Amanda Bynes, americká herečka, která jako poměrně malá získala celou řadu ocenění za své výkony.

Pro Amandu byl svět filmu něčím, kam od svých třech let chtěla patřit. Její rodiče ji v tomto ohledu podporovali a brali malou Amandu na všechny možné konkurzy.

Netrvalo dlouho a mladá herečka dostala šanci v seriálu All that. Když v roce 2003 natočila s Collinem Firthem film Co ta holka chce, byla to již známá celebrita.

Úspěch v mladém věku si však u Amandy vybral svou nelítostnou zbraň. Z kdysi známé a krásné mladé dívky se postupem času stala žena, která podlehla závislosti na drogách.

Amanda kvůli tomu několikrát skončila na psychiatrii a ani dnes není úplně v pořádku. Hvězdu All that a Amandina vlastního varieté The Amanda Show byste v ní hledali jen těžko.

Dalšími dětskými interprety, kteří se v 90. letech minulého století proslavili, byli Haley Joel Osment, Jonathan Lipnicki nebo Christina Ricci.

