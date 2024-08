Snad každý jim záviděl. Zažívaly dobrodružství nejen na plátně v rolích televizních hrdinů, ale také v osobním životě jako dětské hvězdy. Jejich sláva však většinou uhasla tím, že vyrostly. Kam se poděly a pamatujte si na ně? Zkuste si náš kvíz.

Dětští herci patří, díky svému přirozenému talentu, k nejoblíbenějším postavám rodinných komedií, seriálů nebo pohádek. Často tak získali obrovskou popularitu. Jak se ale říká: „Není všechno zlato, co se třpytí.” Jakmile začali dospívat, režiséři o ně ztratili zájem.

Žaneta Fuchsová

To byl také případ pihovaté holky, kterou si jistě pamatujete jako Lucii, postrach ulice nebo Evu ze seriálu Chobotnice z II. patra. I přestože se na televizních obrazovkách objevovala téměř deset let, na Státní konzervatoř ji nepřijali. Důvod? Nedostatek talentu. K umění ji to však stále táhlo. Po maturitě na ekonomické škole si vyzkoušela práci v hudebním nakladatelství a castingové agentuře. Nakonec se stala pomocnou režisérkou v různých televizních produkcích. Její jedinou rolí v dospělosti byla sekretářka v seriálu Rodinná pouta.

Milan Šimáček

Povídky malostranské, Chobotnice z II. patra nebo My všichni školou povinní. Kam malý Milan vstoupil, tam na sebe přitáhl pozornost. Avšak i u něj zkušenosti z natáčení seriálů a filmů pedagogové z konzervatoře neocenili. Vyučil se proto automechanikem a po návratu z vojny vedl s matkou obchod s potravinami. Aktuálně prý spravuje počítačové sítě.

Veronika Týblová

Proslavila se svou rolí Mařenky v seriálu Arabela. Později se objevila v seriálu Létající Čestmír a televizních filmech Potrhlá Andula nebo Petra a Pavla. Její herecká dráha skončila, když odmítla účinkovat v politických snímcích. Vystudovala pedagogickou školu a stala se učitelkou.

close info Filmové studio Barrandov / ČSFD zoom_in Film Ať žijí duchové! je oblíbený dodnes

Jiří Procházka

Tak jako se všichni kluci zakoukali do blonďaté Leontýnky, holky milovaly Dlouhého Janka, tedy hlavního hrdinu filmu Ať žijí duchové. Pro Jiřího to byla jeho druhá a nejúspěšnější role. I když se později objevil i v dalších filmech a seriálech jako Leť, ptáku, leť!, nebo Poručík Petr, u herectví nezůstal. Když ho nepřijali na konzervatoř pro nevyzrálost, začal se více věnovat fotbalu. Později se vyučil dámským kadeřníkem a založil hudební agenturu. Naposledy jste ho mohli vidět ve filmu Definice lásky z roku 2012.

Michael Hofbauer

Pro film ho objevil přímo ve školních lavicích páté třídy Zdeněk Zelenka, který hledal dětské hrdiny pro svůj snímek Páni kluci. Od té doby šel z role do role a nabídky stále přicházely. Když nenatáčel, účinkoval v televizních pořadech nebo si přivydělával jako osvětlovač v Divadle na Vinohradech. Jeho úspěšnou kariéru však přerušila rakovina. Konkrétně zhoubný nádor v krku. Nemoci podlehl v roce 2013, pouhé čtyři dny po svých 49. narozeninách.

Lukáše Bech

Měl kulatou tvář a zvláštně nakřáplý hlas. To ale režisérům nevadilo, právě naopak. Lukáš se od roku 1979 pravidelně objevoval v těch nejúspěšnějších dětských seriálech a filmech. Největší popularitu mu přinesl Létající Čestmír, Rumburak a Lucie, postrach ulice. Rozběhnutou kariéru mu však zpomalily nemocné hlasivky. Začal se proto živit jako obchodní ředitel. Světla reflektorů ho ale stále lákala. Od roku 2014 se tak začal na televizních obrazovkách znovu ukazovat. Naposledy jste ho mohli postřehnout v seriálu Oktopus nebo ve snímku Narcis a Goldmund.

Renata Mašková

„Žluťásku, žluťásku, …“ Bez této písničky si málokterá slečna dokáže představit léto a prázdniny. Zpívala ji Renata Mašková v oblíbeném filmu Přijela k nám pouť z roku 1973. Svůj talent potvrdila ve snímcích Velké trápení, Jak se točí rozmarýny nebo ve Sladkých starostech. Po studiu na Státní konzervatoři ale měla problém získat práci. Začala tak učit na tehdejších lidových školách umění a věnovala se rodině. Později si našla práci jako manažerka obchodu a služeb a před kamerou se mihla jen občas. Její poslední role byla ve snímku Muž a stín z roku 2007.

Pamatujete si na tyto a další dětské hvězdy? Zkuste si svou paměť otestovat v našem kvízu.

Kvíz: Poznáte dětské hvězdy podle fotek? question Zahájit kvíz

Zdroje: www.idnes.cz, www.svetzeny.cz, www.csfd.cz