„Připravte si papír a pero. Dnes si dáme diktát.” Po těchto větách to ve třídě vždy zašumělo a většina žáků obrátila oči v sloup. Praktické procvičování gramatických jevů totiž patří mezi nejméně oblíbené testy. Jak byste jeden z nich zvládli dnes?

Diktát patří mezi formu mluvnického cvičení, která slouží převážně ke kontrole znalostí pravopisu. Většina z nás si pamatuje, že právě jím bylo zkoušeno, co jsme jsme se v předchozích hodinách nebo během domácích úkolů měli naučit.

To je však chyba. Jak uvádí vysokoškolská profesorka a autorka řady učebnic Marie Čechová: „Diktát by neměl sloužit pouze k testování žáků, ale především k procvičování.” Učitely bylo dokonce potvrzeno, že jejich časté zadávání bez přípravy k úměrnému zlepšení pravopisu nevede.

Odborníci zároveň doporučují, aby pedagogové kladli důraz i na správnou délku textu a počet pravopisných jevů.

„V nižších ročnících by měl mít diktát 60 až 80 slov, ve vyšších do 120 slov. Jinak hrozí, že žák udělá chybu z únavy. Pro posouzení obtížnosti předpokládáme, že text o 15 až 20 větách by měl mít na prvním stupni 10-15 jevů, na druhém 15-20,” definovali Helena Kneselová, Ivo Martinec a Přemysl Hauser v knize didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ: Díl II. – Jazyková výchova.

Diktát z češtiny

Diktát je pro mnoho dospělých stále symbolem stresu a strachu. Je totiž zaměřen na chyby, které byly často trestány káráním a někdy dokonce i fyzickou újmou. Předpokládalo se totiž, že za nedostatečným výkonem stála žákova nepozornost, neschopnost nebo lenost.

Dnes je podle pedagogů klíčová práce s chybou a její analýza. „Učitel by si měl uvědomit, co je vinou případné neúspěšnosti,” píše Radoslava Brabcová ve své Didaktice českého jazyka: Pro studující oboru učitelství na prvním stupni základní školy. A opět opakuje, že: „Aby byla výuka pravopisu dostatečně zkvalitněna, je nutné učivo procvičovat.”

Někdy je však žádoucí, aby se žák na diktáty zaměřil u doma. Na internetu najdete spoustu textů i s vyhodnocením.

S lepší známkou z mluvnického cvičení pomůže také čtení nahlas, zábavné kvízy, mnemotechnické pomůcky, nebo snadno zapamatovatelné poučky.

Kvíz: Zvládli byste diktát z češtiny pro 7. třídu alespoň na dvojku? Abyste se nedivili. Jen se ukažte! question Zahájit kvíz

Zdroje: www.ako-spravne-pisat.sk, www.is.muni.cz, www.diktatyapriklady.cz