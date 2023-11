Jak dobře si pamatujete učební osnovy učiva 2. stupně základní školy? Vybavíte si, co přesně jste museli ovládat na hodinách dějepisu, přírodopisu nebo matematiky? Pokud stále nevíte, pomůže vám náš kvíz. Tak na nic nečekejte a pusťte se do toho. Všechny otázky dá málokdo.

Učit se učit

Od první do páté třídy si žáci osvojují především svou schopnost se učit. Zahrnuje to zapamatování si základních dovedností a znalostí a také interakci se spolužáky a učiteli. Jakmile však ukončí 1. stupeň základní školy, hra pomalu a jistě končí.

Na druhém stupni základní školy už musí žáci aktivně fungovat ve školním systému. Kromě základních dovedností, jako je čtení, psaní a počítání, musí zvládnout také přírodovědu či dějepis a další předměty do větší hloubky.

Nástupem do 6. třídy přebírají odpovědnost za své výsledky. Musí vědět nejen to, jak se učit, ale také důvod, proč to dělají. Zachování spontánnosti a radosti z učení je však i na druhém stupni základní školy klíčové.

V tomto ročníku se klade důraz také na objevování, poznávání světa kolem a samozřejmě praktické vyučování. Vynechat nelze ani práci s kolektivem, vztahy s učiteli a rozhlížení se po oblastech vlastního zájmu.

Zvýšené nároky

Škola i učitelé mají na žáky 6. tříd zvýšené nároky. Přechod na druhý stupeň znamená posun nejen v množství učiva, které každý žák musí zvládnout, ale také v jeho obtížnosti.

Žáci se učí porozumnět textu, měli by umět plynně číst a ovládat vyjmenovaná slova. V matematice se prohlubují znalosti práce s desetinnými čísly a procenty.

V tomto ročníku získávají znalosti historie a společenských věd. Každý předmět má již svého učitele s příslušnou aprobací. Díky tomu jdou osnovy učiva každého z nich více do hloubky.

Přechod žáků z prvního stupně na druhý není jednoduchý. Pro některé může znamenat změnu školy, kolektivu i vyučujících. To vše s sebou nese velký stres a strach, většinou z neznámého. Je třeba chápajících rodičů i vyučujících, aby se dítě na druhém stupni základní školy co možná nejrychleji aklimatizovalo.

