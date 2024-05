close info Profimedia / Profimedia

Lenka Bělská 25. 5. 2024 clock 2 minuty

Snad každý si na to ráno pamatuje. Poprvé jsme zabočili do uličky šaten, určené pro žáky druhého stupně a po přezutí jsme vystoupali do vyšších pater školy. Už jsme nebyli ti „malí”, ale stali jsme se hrdými šesťáky. Dobrodružství, definované novými předměty a často i kolektivem, mohlo začít.

tag Chemie

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X email_fill Email link Kopírovat close Zavřít