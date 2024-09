Existují pravidla chování, která bychom všichni měli nejen znát, ale především dodržovat. Říká se jim etiketa. Jak dobře ji ovládáte? Přesvědčit se můžete v našem kvízu.

Základy etikety

Žijeme v době, která více či méně hlásá nejen svobodu slova, ale také celkového projevu. Tj. i chování. Přesto i zde existují pravidla, která bychom měli dodržovat.

Říká se jim etiketa. Etiketa jsou pravidla společenského chování. Laicky řečeno jde o určité společenské normy, které jsou platné pro danou společnost.

Setkat se tak můžeme s vojenskou etiketou, etiketou vyšší společnosti, etiketou platnou pro diplomatický obor a dalšími.

Obecně lze říci, že etiketa je jakousi normou vyplývající z etiky, filosofické disciplíny, která se zabývá morálkou a mravními jevy.

Zatímco etika nás učí, co je dobré a co již nikoliv, nebo naopak jaké chování lze ještě považovat za čestné a jaké se již jeví jako nečestné, etiketa je určitý způsob chování.

Ovládáte ji?

Základy etikety by měl ovládat každý člověk. Jsou to zásady správného chování, které vyžaduje společnost, v niž daný člověk žije.

Víte, co je etiketa?

Základními principy etikety je například vhodně zvolené oblečení do divadla, sportovní aktivitu nebo také respekt vyjádřený vůči starším lidem.

Etiketa se týká také tykání a vykání. Pokud spolu dva neznámí lidé začnou komunikovat, měli by si zpočátku vykat.

Tykání pak nabíží vždy ten starší. Pokud spolu mluví muž a žena, je to vždy žena, která nabízí tykání.

Etiketa se ale týká také správného podání ruky. To, že by stisk neměl připomínat tzv. leklou rybu, asi tušíte. Co ale spoustě lidem uniká je fakt, že při podání ruky je nutné dívat se druhému do očí.

Základy etikety bychom skutečně měli dodržovat všichni. Pokud pravidla etikety znáte, pusťte se do našeho kvízu. Ten vaši znalost dokonale prověří.

