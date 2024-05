close info Profimedia / Profimedia

Lenka Bělská 1. 5. 2024 clock 2 minuty video

„Češi jsou nejzábavnějším národem světa a ve vtipkování neznají hranice.” To v roce 2019 řekl britský komik a jeden ze šesti členů skupiny Monty Python, Michael Palin. Málokdo by s ním nesouhlasil. Naše komedie jsou perlou scenáristiky. Vzpomenete si, co nejvtipnější v nich zaznělo?

