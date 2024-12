Externí autor 13. 12. 2024 clock 4 minuty gallery

S láskou to není jednoduché a hledání ideálního partnera na celý život dá pořádnou práci. V českém šoubyznyse by o tom známé osobnosti mohly vyprávět. Přesto se najdou celebrity, které žijí ve šťastném a harmonickém manželství. Dokážete je k sobě přiřadit?

Láska skutečně hory přenáší?

Najít si k sobě ideální protějšek není vůbec jednoduché a v dnešní době se to zdá občas až nemožné. Každý máme o svém ideálním partnerovi jinou představu a jiné nároky, které by měl splňovat. Když už se člověk zamiluje, nějakou dobu mu trvá než zjistí, zda to skutečně bude klapat. Žádný vztah není zalitý sluncem a dřív nebo později přijde první krize.

„Nejdůležitější vztahy na světě jsou dva: vztah k sobě a vztah partnerský. Když jsou partneři v konfliktu, hádají se, jsou frustrování, tak se oddalují a izolují. Tím samozřejmě stabilita rodiny trpí, takže se zřejmě nakonec rozpadne, pokud to ti dva nezastaví a nebudou se vyvíjet," říká párový terapeut a manželský poradce Pavel Rataj.

Všichni odborníci se shodují na tom, že ve vztahu je snad nejdůležitější důvěra. Bez té to zkrátka nepůjde. Pokud jdou dva lidé do vztahu s tím, že mají o sobě vzájemně pochybnosti, není to vůbec dobrý začátek. Hned na dalším místě je rozhodně komunikace. Když ta totiž ve vztahu vázne, je to začátek konce. Pak totiž přichází krize.

„Mezi nejobecnější kritéria určitě patří dlouhodobější výrazná nespokojenost, ve srovnání s dřívějškem vztah nefunguje, vázne komunikace a výrazně poklesla vzájemná náklonnost, laskavost, empatie i chuť a vůle porozumět. Narůstá pocit odcizení, odmítání, oddálení. Hromadí se negativní emoce a sílí potřeba o nich mluvit. To často vede buď k hádkám, nebo k odtažení a uzavření," dodává Rataj.

České hvězdy, kterým láska drží už léta

Známou českou herečku Evu Trejtnarovou Hudečkovou znají lidé hlavně z filmu Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách nebo z televizního seriálu Sanitka. Eva se se svým životním partnerem potkala před 48 lety a byla to láska na první pohled. „Na první pohled mne zaujal přímostí a inteligencí a po letech mám pocit, že se pořád jen vylepšuje," řekla pro Blesk.cz o manželovi Václavovi.

Jejich láska jim vydržela až do dnešní doby i přesto, že jí přátelé nejdříve odrazovali. I po letech jsou stále zamilovaní a říkají, že když přijde nějaká hádka, tak záhy zase zanikají. Jednoznačně jsou důkazem, že láska i po padesáti letech může být stále krásná. Skvělá česká herečka Jana Preissová by o dlouholetých vztazích mohla psát knihy.

Jana Preissová je ve šťastném manželství přes padesát let. Sama ale moc dobře ví, že každý vztah potřebuje péči a ani její manželství nebyla procházka růžovým sadem. S Viktorem Preissem prožili několik krizí, které ale dokázali ustát. Přes padesát let tvořil jeden z nejstabilnějších párů i oblíbená herečka Iva Janžurová a Stanislav Remunda, který zemřel v roce 2012.

Mají spolu dvě dospělé dcery, ale nikdy se nevzali. „Po svatbě hrozí manželům při větší roztržce rozvod, zatímco nesezdanému páru se nenabízí žádné úřední řešení a po čase se na roztržky zapomíná. Vše se uklidní a takový svazek se udrží někdy právě proto, že není ta možnost úředně ho zrušit," řekla Blesku Iva Janžurová.

Šťastně až do smrti bok po boku spolu také žili herci Luděk Munzar a Jana Hlaváčová. Brali se v roce 1969 a kdyby je smrt nerozdělila, tak jsou spolu až dodnes. Herečku Danielu Kolářovou zná většina lidí z legendárního filmu Léto s kovbojem. I ona zažila vekou životní lásku, za kterou se vdala, pak se rozvedli a následně zase vzali.

První svatba s Jiřím Ornestem proběhla v 70. letech, ale po několika letech se rozvedli. Herečka tvrdila, že její manžel nebyl na svazek dostatečně připravený a nechala ho jít. Jejích cesty se znova zkřížily v 90. letech a konala se druhá svatba. Byli spolu až do roku 2017, kdy Jiří zemřel.

Jedním z nejvíce ikonických hereckých párů byl jednoznačně Josef Abrhám a Libuše Šafránková. Poznali se na začátku 70. let, kdy byl Abrhám ve vztahu s Naďou Urbánkovou. Jejich láska byla ale osudová a zůstali spolu dlouhých 45 let. Rozdělila je až smrt. Jako první odešla Libuška a rok po ní i Josef.

