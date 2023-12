Hudba je univerzálním jazykem, který překračuje kulturní hranice a spojuje lidi na hluboké emocionální úrovni. Jako forma umění je po staletí nedílnou součástí naší civilizace a slouží jako prostředek vyjadřování, komunikace a kulturní identity.

Výjimečnost hudby

Hudba vzniká kombinací prvků, jako je melodie, rytmus a text, které vyvolávají emoce a vyjadřují celkový význam. Hudbou lze vyjádřit složité emoce a zážitky, které jsou obtížně vyjádřitelné slovy. Dokáže zachytit podstatu radosti, smutku, lásky a dalších lidských emocí, čímž poskytuje hluboký a niterný zážitek jak tvůrcům, tak posluchačům.

Hudba tedy neodmyslitelně patří do našich životů. Liší se pouze dobou a tím, co lidé právě poslouchají a co se jim zdá moderní. Příkladem je hudba 90. let, která je té dnešní sice vzdálená, přesto v ní vznikla celá řada nezapomenutelných písní.

Jedním z autorů, který svým pěveckým projevem neměl konkurenci, byla zpěvák Karel Gott. Ten si získával příznivce napříč generacemi. Své publikum neztratil ani po své smrti v roce 2019. Pěvecké charisma Karla Gotta zasáhlo každého, kdo mohl zpěváka slyšet naživo.

Kdo je autorem

Mezi jeho nejlepší písně patří: Už z hor zní zvon, Kávu si osladím, To musím zvládnout sám, Je jaká je a další. Na sklonku svého života stačil Gott nazpívat píseň se svou dcerou Charlottou Srdce nehasnou.

Poslechněte si píseň Pěkná, pěkná, pěkná od Janka Ledeckého, který patří mezi jednoho z nejoblíbenějších zpěváků:

Další interpretkou, díky níž se hity 90. let staly fenoménem tehdejší doby, byla Hana Zagorová. Písně jako Jinak to nejde, Duhová víla nebo Je naprosto nezbytné, si řada z nás zpívá s oblibou i dnes.

Dalším hudebním symbolem tehdejší doby byla skupina Olympik v čele s Petrem Jandou. Ten pro svůj osobitý a nenapodobitelný hlas patří i dnes k legendám české rockové hudby. Předtím, než se však Janda stal frontmanem skupiny Olympik, působil jako kytarista se skupinou Sputnici, krátce na to vedl vlastní Big Beat Quintet, a následně s Pavlem Chrastinou vstoupil do kapely Karkulka.

Pokud jde o hity 90. let, rozhodně nelze zapomenout na zpěvačky Lucii Bílou a Ivetu Bartošovou. Jejich písně jako Láska je láska nebo Hej pane diskžokej byly "kultovky" tehdejších diskoték, na které dnes s oblibou vzpomínají především generace našich maminek.

Lucii Bílé roku 1997 vyšlo její společné album s Karlem Gottem s názvem Duety, které přineslo radu krásných a nezapomenutelných hitů jako byly Co sudičky přály nám, Sen v nás zůstává a další. V tomtéž roce také absolvovali veliké turné po Čechách a Moravě.

