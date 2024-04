České filmy jsou plné nejen výborných herců, ale především nezapomenutelných hlášek. Jak dobře znáte ty nejlepší z nich? Otestujte se v našem kvízu.

Mezi české filmové klasiky patří například film Jiřího Menzela Ostře sledované vlaky. Film vznikl v roce 1966 podle stejnojmenné knihy Bohuslava Hrabala. Příběh železničáře Miloše Hrmy v období druhé světové války je směsí tragikomických a absurdních momentů.

Film Ostře sledované vlaky získal Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Byl tak jedním z prvních filmů, které posunuly český filmový průmysl na mezinárodní úroveň.

Ve filmu Ostře sledované vlaky zazněla celá řada nezapomenutelných hlášek. Za zmínku stojí například věta: „Já ti měl Miloši krásnej sen: proměnil jsem se ve vozejk, paní hraběnka mě držela za vojku a rejdovala se mnou do magacínu.“

České filmy jsou plné jedinečného, nenapodobitelného a pro cizince také nepřeložitelného humoru. Jedním z takových filmů je bezesporu film Marečku, podejte mi pero!, který vznikl v roce 1976.

Scénář k filmu vytvořila dvojice Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák. Mezi hlášky, které se ve filmu objevily, patří například věty „Hujer – metelesku blesku!“ nebo „Jsem si dovolil...na ukázku ze své zahrádky.“

Další filmovou klasikou, která je plná skvělých hlášek, je film Vrchní, prchni! z roku 1980. I za tímto filmem stojí dvojice Smoljak / Svěrák, kteří i zde dokázali, že jsou mistry svého oboru. Hlášky, které se ve filmu objevily, byly například „Tak to vás natáh', matko.“ nebo „Strčte mu to někam stranou.“

Český filmový průmysl je plný filmů, na jejichž hlášky zkrátka nelze zapomenout. Dalším z tvůrců takových filmů je i režisér Zdeněk Troška. Jistě si všichni pamatujete jeho trilogii Slunce, seno…, kde není o zábavné hlášky nouze.

Například hláška „Nezastavujeme, máme zpoždění!“ z filmu Slunce , seno, jahody se u televizních diváků ujala natolik, že ji dodnes řada z nich používá v běžném životě. To samé platí pro další Troškův počin, pohádku Princezna ze mlejna, ve které zazněla věta „Já jsem malej, ale šikovnej!“

Hláškami plný byl také film Jáchyme, hoď ho do stroje! z roku 1974. Režisérem filmu byl Oldřich Lipský, který se spolu se Zdeňkem Svěrákem a Ladislavem Smoljakem podílel na scénáři.

Hlavním hrdinou filmu Jáchyme, hoď ho do stroje!, je František Koudelka, kterého skvěle ztvárnil Luděk Sobota. Celý příběh je založený na tom, že Koudelka uvěří, že bude žít šťastný a úspěšný život, pokud se bude řídit uměle vytvořeným přehledem šťastných dnů.

Mezi hlášky, které ve filmu zazněly, patří: „Když myslíte teda. Do počtu jako myslíte teda? Tak, jestli jako myslíte, že v zájmu celku snad. Tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jinej.“

