Jen málo českých filmů je tak populárních jako Pelíšky režiséra Jana Hřebejka. Za čtvrt století, které uplynulo od jejich natočení, se některé scény doslova vryly do paměti diváků a jejich hlášky zlidověly. Pamatujete si je? Zkuste si náš kvíz.

Pelíšky jsou součástí televizního štědrovečerního programu již několik let. Jsou totiž tzv. sázkou na jistotu. Svým příběhem a humorem oslovují celé generace diváků od teenagerů po důchodce. Stačilo ale málo a vůbec by nevznikly.

„Nedostali jsme grant ani na literární přípravu,” prozradil režisér Hřebejk v rozhovoru pro Aha!. Hlavním důvodem byl jeho předchozí film Šakalí léta, který tehdy stál neuvěřitelných 25 milionů korun. Aby se zaplatil, do kin by muselo zamířit tři miliony diváků. Do pohodlných sedaček ale usedlo jen něco málo přes půl milionu.

„Řečí čísel to nebyl úspěšný snímek. A to i přestože jsme za něj dostali řadů Český lvů. S Pelíšky jsme si tak dávali načas a snažili jsme je udělat co nejlevnější,” doplňuje tvůrce.

„Tehdy reálně hrozilo, že se vydáme jinou cestou. Já jsem učil na FAMU a měl jsem malé děti. Honza, aby vydělal, točil dětský televizní seriál,” doplňuje scenárista Petr Jarchovský. „Když nám ale Petr Zelenka ukázal svoje Knoflíkáře, nakoplo nás to v projektu pokračovat.”

Úspěšné Pelíšky

Předlohou k příběhu byly vzpomínky Jarchovského na své prarodiče a knížka Hovno hoří Petra Šabacha. Autoři tak předpokládali, že stejně se bude jmenovat i film. Producenti z České televize ale prohlásili, že to nepřipadá v úvahu, protože ho chtějí dávat na Vánoce. Navrhli tak, aby se jmenoval Pelíšky.

„Tento název se ale nikomu nelíbil. Jednou ale pan Kodet prozradil, že jemu ano, že si s manželkou doma říkají, že jsou v pelíšku. Tak jsme to tak nechali,” vzpomínal Jan Hřebejk.

Zajímavostí navíc je, že původně se Pelíšky připravovaly jako dvoudílný televizní film. Že půjdou do kin se rozhodlo až ve střižně.

Jen o pár týdnů později se ukázalo, že toto rozhodnutí bylo správné. Snímek slavil nebývalý úspěch. „Diváci získali pocit, že si s nimi někdo povídá o jejich rodině a sousedech. Jde tak spíše o obrázky z alba, protkané promyšleným střídáním emocí,” vysvětluje Petr Jarchovský. „Důležité bylo ale i to, jak se v projektu angažovali sami herci,” dodává. Přispívali svou improvizací i hláškami. Pamatujete si na některé z nich? Otestujte se.

