První města se objevila již kolem roku 7500 př. n. l. Většina z nich po několik staletí rozkvétala a přitahovala další obyvatele. Jako centra obchodu, kultury, vzdělání a ekonomických příležitostí slibovala nejen zábavu, ale také pohodlí. Jak dobře znáte ty, z nichž se staly evropské metropole?

Praha, Vídeň nebo Budapešť. Všechna tato města jsou nejen na seznamu tisíců cestovatelů, ale také jsou hlavními městy svých států. Ale jak se vlastně metropole vybírají a co je definuje?

Mezi klíčový parametr patří místo. Mnoho zemí se snaží, aby hlavní město bylo jeho křižovatkou a do každého regionu z něj bylo blízko. Například Madrid leží téměř přesně uprostřed Španělska. Stejnou podmínku měla i Nigérie, když se rozhodla vybudovat nové hlavní město Abuju.

Pro výjimky však nemusíme chodit daleko. Jaké nepraktické hlavní město se proslavila slovenská Bratislava, nacházející se až na samém jihozápadě krajiny. Obyvatelé východu tak do ní cestují déle než do České republiky, do Polska i do Maďarska.

Metropole jsou často také nejlidnatější z celé země a z historického hlediska v nich byla proto podporována modernizace. Po stovky let tak byly obchodním, kulturním a ekonomickým centrem a sídlem úředníků.

Hlavní města

Právě umístění parlamentu, vlády a významných institucí daného území je dalším parametrem, jenž definuje statut hlavního města. Některé státy však ústřední orgány státní správy přemístili do tzv. sídelních měst. Příkladem je Nizozemsko, kde je hlavním městem a zároveň sídlem hlavy státu Amsterdam, ale centrálou parlamentu a vlády je Haag.

Zajímavostí je, že u nás je za sídelní město považováno Brno. Nachází se v něm totiž Ústavní soud, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší státní zastupitelství, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Veřejný ochránce práv.

Díky tomu, že většina metropolí evropských států získala svou pozici již ve středověku či ještě dříve, návštěvníkům nabízí úžasný pohled do historie. Není proto divu, že hlavní města patří mezi primární cíle všech turistů.

Pokud patříte mezi vášnivé cestovatele, možná jste některá z měst již navštívili. Jak dobře si je pamatujete? To si otestujete v našem kvízu.

