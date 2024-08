Kvíz: Čeští vědci vyvíjejí jazyk, kterému budou rozumět všichni Slované. Zkuste uhádnout 10 slov

Lenka Bělská 12. 8. 2024 clock 2 minuty video

Mělo by jí rozumět 300 milionů lidí bez toho, aniž by se jí dlouhá léta učili. V každém státě, kde se mluví slovanskými jazyky, bychom se tak bez problémů dorozuměli. To je vize docenta Vojtěcha Merunka, který vyvíjí tzv. mezislovanštinu. Zájem o ni mají prý již například Číňané.

