Nemůžete si vzpomenout, kde parkujete, jak se jmenuje nový kolega a z představy, že něco přednášíte bez poznámek máte noční můry? Nebo si naopak pamatujete i nejmenší detaily rozhovoru a situace z dovolené před dvaceti lety? Ať jste první nebo druhý typ, sílu vaší paměti vám ukáže náš kvíz.

Učíme se celý život. I když se již nebiflujeme tak, jak před zkouškami ve škole, každý den přijímáme a třídíme informace, z nichž si následně zapamatováváme to, co se nám hodí.

Někdy se však stává, že si na klíčová sdělení nemůžeme vzpomenout, z čehož plynou nepříjemnosti. Snad každému se někdy stalo, že zapomněl na smluvenou schůzku, na to, kam uložil klíče nebo co chtěl koupit v obchodě.

Pokud i vy patříte mezi ty, kteří „to, co si nezapíšou,” vnímají, „jako by neexistovalo,” a trápí vás to, zkuste se zaměřit na posílení paměti. Mozkový jogging ale prospěje i těm, již problémy se zapamatováním a vybavením informaci problém nemají.

Jak posílit paměť

Existují desítky tipů, jak paměť povzbudit. Prvním klíčovým krokem, jenž se v dnešní uspěchané době doporučuje, je tzv. omezit autopilota.

Kontrola plynu, zamykání domovních dveří nebo zalití čaje. To jsou situace, jež provádíme automaticky. Není divu, že si nedokážeme vzpomenout, zda jsme opravdu otočili klíčem, a že nám na lince stojí hrneček. Proto, jakmile tyto činnosti vykonáváte, soustřeďte se pouze na ně.

Aktivní tělo u mozek

Aby mozek správně fungoval, je nutné mu dodat živiny. Základem našeho jídelníčku by tak měla být pestrá strava bohatá na přírodní antioxidanty, vitamíny a minerály. Studie Fernanda Gómez-Pinilla z University of California at Los Angeles School of Medicine z roku 2008 prozrazuje, že pozitivní vliv na paměť mají především vitamíny skupiny B, D, E a C, železo, měď a omega-3 mastné kyseliny.

Další z cest k lepší paměti v každém věku je fyzická aktivita. Ta totiž zvyšuje neuroplasticitu mozku, prokrvení tkáně a z dlouhodobého hlediska podíl šedé kůry mozkové v oblasti koncového mozku a hipokampu. Pravidelná hodinová procházka nebo alespoň cesta na oběd v době polední pauzy tak dokáže zázraky.

Posílit paměť lze také pravidelnou zábavnou činností, jako je luštění křížovek, sledování televizních kvízů nebo otevření knížky. Několikanásobná mistryně světa v paměťových schopnostech Michaela Karsten ale upozorňuje, že jen číst nestačí. S textem byste se měli naučit pracovat.

„Položte si otázky, co o daném tématu víte, co vás zajímá, co se chcete dozvědět a průběžně kontrolujte, zda na ně dostáváte odpověď. Následně si získané informace shrňte a přeříkejte vlastními slovy,” doporučuje.

Jak na tom vaše paměť je? Zkuste si náš kvíz. Nejdřív si přečtete úryvek textu z našeho článku o záhadném Disku z Faistu a odpovězte na jednotlivé otázky.

Zajímá vás více informací o Disku z Faistu? Přečtěte si o něm zde: Čech rozluštil největší starověkou záhadu. Petru Kovářovi se povedlo přečíst symboly na Disku z Faistu

Kvíz: Jak jste na tom s pamětí? Vyzkoušíme vás! Mínojské království na řeckém ostrově Kréta je považováno za jednu z prvních městských společností, která stavěla složité paláce a používala sofistikovaný rozvod vody, kanalizaci a topení. Možná po ní zůstal i předmět z pálené hlíny, jenž je označován za jednu z největších záhad archeologie - Disk z Faistu. Byl objeven roku 1908 italským vědcem Luigim Perniere. Má průměr 15 cm a je z obou stran pokryt spirálou, kterou tvoří 241 značek tvořené 45 symboly. Ty byly s největší pravděpodobností do měkké hlíny otisknuty razítky. question Zahájit kvíz

