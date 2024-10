Ne všechny kvízy jsou o otázkách a nabytých vědomostech. Na některé kvízy vyzrajete díky bystrému postřehu a očím odstřelovače. Najdete kotě schované mezi podzimním listí?

Práce s myslí

Kognitivní funkce každého člověka se vlivem stárnutí a nevhodného životního stylu zhoršují. Začínáme zapomínat, schopnost koncentrace klesá a naše oči nevidí mnoho důležitých detailů,

Není to ale o tom, že by nám nesloužil zrak. Může za to především lenost mozku, který v dlouhodobém horizontu nedostává trénink, který potřebuje.

Mozek pracuje na stejném principu jako kterýkoliv sval našeho těla, Pokud alespoň trochu rozumíte svalů, pak víte, že netrénovaný sval má tendenci atrofovat.

Laicky řečeno se z pevné struktury mění na podobu želé, které nejen že nevypadá hezky, ale nedrží kostru těla zpevněnou.

S mozkem je to podobné. Mozek potřebuje trénink k tomu, aby si zachoval všechny funkce potřebné k životu.

Kotě mezi listím

Odborníci zabývající se myslí a pamětí se shodují, že jedinou účinou metodou, jak si urdžet vitalitu a bdělost do vysokého stáří, je právě trénink mozku.

Najdete na obrázku skrytá zvířata?

S tím se zachová aktivita kongnitivních funkcí a vaše paměť, pozornost a koncentrace budou pracovat na plné obrátky.

Co je vhodným tréninkem našeho mozku? Podle odborníků vše, co nás nutí přemýšlet a kde máme šanci zapojit mozkové závity.

Odborníci doporučují hodně číst, získávat nové informace, učit se novým dovednostem a také zyvšovat obtížnost řešených úkolů.

Pokud vám zdraví vašeho mozku není lhostejné, můžete si vyzkoušet náš obrázkový kvíz. V něm je potřeba na výjevu podzimního listí objevit schované kotě.

Pokud to zvládnete, můžete si být jistí, že máte oči odstřelovače. Pokud stále nevíte, kde se kotě nachází, podívejte se na obrázek níže, kde je vyznačené.

close info Pinterest zoom_in Vidíte kotě?

