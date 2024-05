Jste typ člověka, který rád pojí příjemné s užitečným? Pokud ano, pak si jistě vyzkoušejte náš kvíz z povinné literatury. Jak dobře znáte autory a jejich díla?

Znalost literatury

Literatura je součástí českého jazyka. Předmětu, který se každý žák učí již na základní, a poté také na střední škole. Cílem je si tento předmět nejen osvojit, ale především se v problematice literárních děl a jejích autorů naplno zorientovat.

Základní znalost literatury by tedy měl mít každý. Ačkoliv nás povinná četba na základní a střední škole takřka nikdy nebavila, orientovat se v této problematice může být velkou výhodou.

Literatura nepředstavuje pouze únik před reálným světěm. Kromě toho, že se díky literatuře můžeme takřka během několika minut přenést do jiné doby a zažít nejrůznější – ať už reálné nebo zcela fiktivní – příběhy, můžeme se díky ní a jejím dílům také mnohému naučit. Můžeme poznat to, co je prvoplánově řečeno a zároveň reflektovat další významy, které jsou hůře uchopitelné a které s sebou každé dílo nese.

Co třeba William Shakespeare a jeho Romeo a Julie? Příběh o nešťastné lásce dvou znesvářených rodů Monteků a Kapuletů, který končí tragicky. Romeo a Julie není pouze milostným příběhem dvou mladých lidí. Je reflexí mocenské převahy rodičů nad dětmi a nesvobody, které se nám od rodičů může dostávat.

William Shakespeare byl mistrem svého oboru. Působil jako spisovatel a dramatik v Londýně. Jeho hry se hrály na londýnských právnických kolejích a také na dvoře královny Alžběty I. Kromě Romea a Julie napsal Sen noci svatojánské, Zkrocení zlé ženy nebo Kupce benátského.

Jak dobře je znáte?

Dalším skvělým autorem, kterého bychom neměli vynechat, je Oscar Wilde. I jeho díla jsou součástí seznamu povinné četby na školách, který by každý žák měl ovládat.

William Shakespeare a jeho příběh plný otazníků:

Oscar Wilde byl dramatik, prozaik, básník a esejista irského původu. Narodil se 16. října 1854 v Dublinu. Jeho otec byl uznávaným očním a ušním chirurgem, zatímco matka působila jako úspěšná spisovatelka.

Oscar Wild napsal celou řadu úspěšných knih. Za zmínku stojí sbírka pohádek nesoucí název Šťastný princ a jiné pohádky. Tato kniha z Wilda udělala mistra svého oboru.

Mezi další Wildova díla patří Strašidlo cantervillské, Lady Fuckingham, Jak je důležité míti Filipa a Obraz Doriana Graye. Ani Jiří Wolker nechybí na seznamu povinné literatury. Narodil se v roce 1900 a zemřel v pouhých 24 letech.

Wolker byl uznávaným básníkem, představitelem tzv. proletářské literatury. Mezi jeho významná díla patří Host do domu a Těžká hodina, sbírka básní s převážně sociální tematikou. Wolker je také autorem sbírky milostné poezie s názvem V neděli se holky budou divit.

Četba a znalost literárních děl nám pomáhají zažít různé etapy lidské existence a nahlédnout pod pokličku nejrůznějších lidských příběhů. Díky literatuře se učíme analýze a kritickému myšlení.

