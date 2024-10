Mít bryskní pozorovací schopnosti není vůbec na škodu. Pomůže vám to lépe vnímat své okolí a řadě věcí přijít na kloub. Třeba se dobrat správnému řešení naší obrázkové hádanky. Poznáte, co je na něm špatně?

Obrázkové hádanky

Hádanky a jim podobné hlavolamy nejsou jen zábavnou kratochvílí. Pomáhají procvičit mozek a odpoutat se od stresu a napětí každého dne.

Kvíz: Budete se divit, až zjistíte, co je na obrázku špatně

Právě stres je v našich životech všudypřítomnou veličinou, která, pokud s ním neumíme řádně nakládat, může mít poměrně fatální následky.

Stres podle odborníků není na škodu, ale pouze v případě, je-li krátkodobý a nemá příliš silnou intenzitu. Pokud se však potýkáme s dlouhodobým stresem, je třeba začit jednat.

Důvodů je několik. Stres ovlivňuje naše zdraví, a to nejen to fyzické, ale především mentální. Stres může přivodit jakékoliv onemocnění a znesnadnit nám každodenní život.

Odborníci se shodují, že se stresem je třeba se vypořádat. Na vás záleží, jakou formu uvolnění zvolíte, důležité je, aby byla v tomto ohledu skutečně účinná.

Logická chyba

Co pomáhá uvolnit nahromaděný stres? Způsobů je celá řada. Někomu může pomoci sport či jakákoliv fyzická aktivita, jako je běh či rychlá chůze.

Až 99 % zúčastněných neodhalí chybu:

Dalším ze způsobů, jak optimálně zatočit se stresem, je rozmluva s člověkem, který je nám blízký a který nás v případě potřeby vyslechne a poradí nám.

Zajít ale můžete také za odborníkem, který vám poskytne nezúčastnění a mnohdy velice nápomocný názor. Odměnou vám bude nejen úleva, ale i návod, jak stres ve svém životě řešit.

Další možností, jak se vypořádat se stresem, jsou mentální mozkové hry. Ty kromě uvolnění napětí a nahromaděného stresu pomáhá udržet vitalitu našeho mozku.

Tento faktor je velice důležitý v procesu stárnutí, kdy mozkové buňky začínají odumírat a plná funkčnost tohoto orgánu je čím dál více v ohrožení.

Pokud se potřebujete zbavit stresu a zároveň chcete udržet mozek co nejdéle fit, vyzkoušejte si náš jedinečný kvíz. V něm musíte odhalit, co je na obrázku špatně. Máte na to 5 sekund. Zkusíte to?

Zaměřte se na každý detail a nastartujte své mozkové závity. Už přihořívá?

Špatně je směr dopravních prostředků na silnici. Ve Velké Británii se jezdí vlevo.

