Česká republika je středoevropskou zemí. Může se pochlubit nejen bohatou historií, ale také velkým množstvím krásných měst, která lákají turisty z celého světa.

Krása naší vlasti

V této pro mnohé malé a stále ještě neznámé zemi se ukrývá mnoho historických památek, malebných uliček a kulinářských lahůdek. A samozřejmě nádherných měst. Jak dobře je znáte?

Hlavním městem České republiky je Praha. Ta je většinou prvním městem, které mnoho turistů napadne, když se řekne Česká republika. Praha je domovem slavného Karlova mostu, malebného Pražského hradu a Staroměstského náměstí.

A znáte také její další části, jakými jsou například pražský Vyšehrad nebo park Stromovka? Praha se může pochlubit také bohatou kulturní scénou, která zahrnuje divadla, muzea a koncertní sály.

Druhým největším městem České republiky je Brno. Je známé svou historií a krásným hradem Špilberk. Brněnské centrum se pyšní celou řadou výtečných kaváren a nejlepších restaurací. Nabízejí místní i kontinentální kuchyni.

Jak dobře je znáte?

Dalším významným městem České republiky je Ostrava. Má bohatou průmyslovou historii, ale také se snaží zaujmout na kulturní scéně, a to především v letních měsících.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Máte ponětí, co se děje v Dolní oblasti Vítkovic, která se proměnila v jedno z nejzajímavějších kulturních center v České republice?

Dalším zajímavým městem naší vlasti je bezpochyby město Olomouc. Pyšní se nádherným historickým centrem, které nabízí řadu zážitků. Jedním z nich je například návštěva slavného sloupu Nejsvětější Trojice. Opomenout však nelze ani tradiční olomoucké tvarůžky.

Plzeň, město slavného piva Pilsner Urquell, je také zajímavým místem k návštěvě. Znáte historii pivovaru a vztah Plzně jako takové k pivu? Město má také bohatou architekturu a historii. Jeho počátek se váže k roku 1925, kdy bylo na počest Václava II. zahrnuté jako součást důležité obchodní stezky.

České města mají zkrátka co nabídnout. Ať už jste turisté, kteří do naší vlasti zavítali poprvé, nebo místní obyvatelé, kteří se ve své zemi snaží neustále něco objevovat. Každé město má svou jedinečnou atmosféru, historii a kulturu, kterou stojí za to spatřit.

Kvíz: Jak dobře znáte města ČR. Poznáte je na slepé mapě? question Zahájit kvíz

Zdroje: www.cvtplzen.cz, cs.wikipedia.org, www.czregion.cz