Jiří Martínek, známý také pod přezdívkou "Doktor Vševěd," je český historik, geograf, kartograf, vysokoškolský pedagog, fotograf, popularizátor věd a od roku 2021 také účastník soutěžního pořadu "Na lovu." V tomto pořadu hraje roli lovce. Zvládnete otázky, ve kterých chyboval?

Doktor Vševěd

Pořad Na lovu vysílá TV Nova od srpna 2021. Jedním z úspěšných lovců je Jiří Martínek alias doktor Vševěd. Martínek je známý pro vysokou úspěšnost v odpovídání na položené otázky. Ta je podle dostupných informací vyšší než 86 %. V pořadu hrají také další lovci s přezdívkami Kalkulátor, Belladonna, Kvízová Dáma a Pan Lišák. Moderátorem pořadu je Ondřej Sokol.

Ačkoli i doktor Vševěd sem tam pochybí, jen málokomu se daří ho porazit. RNDr. Jiří Martínek, Ph.D., má za sebou úctyhodných 93 vítězství ve vědomostních hrách z celkového počtu 108, což je statistika, která mluví sama za sebe.

Doktor Vševěd disponuje vědomostmi, které by mu mohla závidět i umělá inteligence. Kromě nich je milým a velice zábavným soutěžicím, jehož hlášky rozesmějí nejednoho diváka.

Pokud by se doktor vševěd mohl naklonovat, svět by to jistě uvítal. Jde o velice chytrého a svou znalostí jedinečného člověka, který láme rekordy vědomostních soutěží.

Budete lepší?

Doktor Vševěd prokázal své vědomosti v pořadech "Na lovu" a "Superlov" a jeho úspěch byl výjimečný. Ačkoli jsou dějepis a zeměpis jeho nejoblíbenějšími oblastmi, ani v dalších nezahálel.

Doktor Vševěd se dokázal udržet na špičce vědomostního ledovce i přesto, že v technice a moderní popkultuře občas zaváhal.

V soutěži Superlov ho předstihli pouze Kalkulátor a Belladonna, soutěžící známí svým postřehem a rychlým myšlením. Přesto jsou chybné odpovědi u doktora Vševěda spíše vzácností.

Kromě vědomostních soutěží patří mezi záliby Jiřího Martínka vědecké práce a popularizace vědy. Martínek je pracovníkem Historického ústavu Akademie věd ČR a vyučuje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Mimo to je také autorem knih pro děti a turistických průvodců. Právě to je důkazem, jak široká je škála jeho zájmů a kde všude získává znalosti.

Jiří Martínek, alias Doktor Vševěd, je nejen výjimečným lovcem ve vědomostních soutěžích, ale také skvělým vědeckým pracovníkem a učitelem, který si zaslouží obdiv a uznání za své znalosti a schopnosti.

