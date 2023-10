Viktorie Mertová, známá mezi diváky vědomostních soutěží Na lovu a Superlov jako Belladonna, patří k nejmladším účastnicím v historii této soutěže. Mertová se vyzná v dějepise a zeměpise, přesto v některých otázkách chybovala. Byli byste lepší?

Úspěchy nejmladší protagonistky vědomostní soutěže Na lovu, Viktorie Mertové alias Belladonny, nelze přehlédnout. Belladonna má na kontě 19 odehraných her a 13 krásných vítězství.

Belladonna, jak již sama přezdívka napovídá, je opravdovou hvězdou vědomostní soutěže Na lovu. Do soutěže vstoupila teprve minulý rok, ale už nyní se stala jednou z nejoblíbenějších postav. Její výhodou je rychlost a vynikající postřeh, což ji činí vhodnou kandidátkou také pro soutěž Superlov.

Talent, nadání a inteligence se u Mertové projevily již v raném věku. Už ve třech letech uměla číst, po nástupu do první třídy ji učitelé dokonce chtěli nechat přeskočit ročník. Na prvňáčky toho znala skutečně příliš.

Mertová však zůstala a svůj talent rozvíjela postupně. Po střední škole vystudovala dějepis a zeměpis na univerzitě. Právě znalosti těchto oborů se v soutěži ukázaly být velkou výhodou. Mertová na ně odpovídá s lehkostí a jistotou.

Ani bulvár ji není cizí

Belladonna však není znalá pouze v dějinách a reáliích. Jak se ukázalo, ani bulvár a jeho problematika jí nejsou cizí. Své znalosti prokázala také v otázkách o vaření a jak sama přiznala, je vášnivým divákem pořadu MasterChef.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Ačkoli je mladá, talentem nezahálí. Mertová se věnuje akademické kariéře. Je úspěšným přednášejícím na Karlově univerzitě, kde studentům objasňuje problematiku amerických dějin.

Ve volném čase se s oblibou věnuje amatérskému divadlu a péči o svou malou dcerku. Díky oddanému manželovi se jí daří skloubit všechny její role a povinnosti dohromady.

I přes všechny úspěchy Belladonna občas zaváhala a na několik otázek odpověděla chybně. Bere to však sportovně a z každé chyby se snaží posunout, aby na další otázku již odpověděla moderátorovi pořadu, Ondřeji Sokolovi, správně.

Nyní si můžete zkusit Viktorii Mertovou porazit v našem kvízu. Co myslíte, budete lepší? Pokud někde zaváháte, zkuste to, stejně jako Belladonna, brát s lehkostí a nadhledem. Je to jenom hra!

