Nikdo není dokonalý. To víme všichni. I přesto se většina z nás pomyslných 100 % snaží dosáhnou ve všech odvětvích svého života. Problémem pak je, že se bojíme udělat chyby. Cítíte se jako perfekcionista? Zkuste si náš kvíz naruby, jehož cílem je vybrat špatnou odpověď.

Touha být perfektní je dvousečný meč. Na jedné straně poskytuje motivaci a povzbuzení k překonávání sebe sama, na druhé vede k frustraci, zklamání, únavě a stresu.

V dnešní době ale není jednoduché připustit si, že: „Mýlit se je lidské.” Už od základní školy jsme vychováváni s tím, že chyby se dělat nesmí. Znamenají totiž zhoršený prospěch a trest. Podobný scénář zažíváme také v práci nebo vztazích.

Odpovědět špatně tak pro většinu lidí znamená selhání a snížení sebevědomí. Strach z chyb však vede k dalšímu extrému, tzv. dunning-krugerovu efektu, který byl vysvětlen psychology D. Dunningem a J. Krugerem v roce 1999.

Na základě výzkumu zjistili, že čím méně toho o dané problematice víme, tím více máme tendenci své znalosti přeceňovat.

Nebojte se dělat chyby

Hlavním problémem je, že když nám z jakéhokoliv oboru chybí znalosti, netušíme, jaké překážky a složitosti v něm existují. Proto si myslíme, že žádné nejsou. Čím více se ale stáváme experty, tím více si uvědomujeme, co vše se ještě musíme naučit.

Dunning s Krugerem navíc přišli na další zajímavost. Lidé, kteří o daném problému tuší jen málo, mají problém si tento fakt uvědomit. Zároveň nedokáží rozeznat ty, již naopak odborníky jsou, takže jim při vysvětlování jejich omylu nevěří.

Pokřivenou představu o tom, co je dokonalé, co ne, a jaké informace jsou pravdivé, a které ne, vzbuzují v současnosti především sociální sítě. I když si to většina z nás nepřipouští, při prohlížení fotek z dovolených našich kamarádů nebo života influencerů se porovnáváme. Stejně jako při čtení příspěvků.

Jak ze začarovaného kruhu prahnutí po dokonalosti, ať v otázce vzhledu, životního stylu nebo vzdělání ven? Odpověď je jednoduchá. Nebojte se dělat chyby a přiznat si, že je to zcela přirozené. Natrénovat si to můžete v našem kvízu naruby.

Kvíz naruby: Dokážete odpovědět na otázky ze základní školy špatně? Zábavný test není tak snadný, jak si myslíte question Zahájit kvíz

Zdroje: www.cs.wikipedia.org, www.svetzeny.cz, www.rwapsych.com.au, www.edu.ceskatelevize.cz