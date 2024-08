21. století se vyznačuje vznikem mnoha nových stylů a jejich kombinováním. Hudba, kterou slyšíme z přehrávačů, je proto pestrá. Některé z písní jsou však úspěšnější než jiné. Čím to je a jak dobře je znáte? Zkuste si náš kvíz.

Jak složit hit? Na tuto otázku se snaží odpovědět odborníci již několik desetiletí. Upozorňují, že přesný návod neexistuje. Některé z tipů a triků však fungují lépe než jiné.

Mezi první patří jednoduchost. Posluchači moderního popu a rocku totiž preferují méně složitý rytmus, melodii i harmonii, tedy to, co by lidem ztížilo soustředění. Časté opakování minimalistických částí tak mají až hypnotizující efekt.

Každá z písní by však měla obsahovat úvodní pasáž, jednu nebo dvě sloky, refrén, druhou sloku, druhý refrén, break, dvojnásobný refrén a závěr. Celková délka songu by neměla přesáhnout čtyři minuty. Konkrétně by, podle hudebního serveru NME, měl být dlouhý nejlépe tři minuty a 57 sekund.

Jeden z nejlepších skladatelů a producentů Max Martin, který spolupracoval s Britney Spears, Katy Perry, Taylor Swift, Kelly Clarkson, Justinem Timberlakem a dalšími hvězdami, zároveň doporučuje, aby každý, kdo se snaží složit hit, vytvořil pocit známosti.

Hity 21. století

„Melodii refrénu můžete zazpívat také jako sloku. Jen s odlišnou energií. Málokdo si toho všimne, jakmile ale celá píseň odezní, máte pocit, že už jste ji slyšeli a je vaší oblíbenou,” tvrdil v rozhovoru pro švédské noviny Di Weekend.

Mezi další jeho tajné triky patří, aby první, druhý a třetí refrén písně nikdy nezněl zcela stejně. Posluchač díky tomu neztratí koncentraci, skladba mu nezní jen tzv. do pozadí, ale zapamatuje si ji.

Některé z těchto doporučení pravděpodobně používají i čeští interpreti. Tuzemská scéna je totiž plná chytlavých songů od skladatelů, jako je Lenny, Patricie Fuxová, Michal Hrůza nebo Xindl X, kteří kromě sólové dráhy spolupracují se známými zpěváky.

Jak dobře si na české hity z posledních let pamatujete? Zkuste se otestovat v našem kvízu.

