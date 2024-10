„Ježíši Kriste! On jede taky Mates…“ je jedna z mnoha hlášek nejúspěšnější komedie Marie Poledňákové S tebou mě baví svět z roku 1982. Od té doby dětští herci „trošku“ povyrostli a mají svá povolání vzdálená filmovým kamerám. Poznáte je jako dospěláky? Tipnete si v kvízu i něco ze zákulisí?

Expedice v rukou žen

„Jednou za rok si vyrazej do Beskyd a ono je to prý expedice!“ poznamenává ironicky Kateřina (Jana Šulcová), manželka Alberta Horáka (Július Satinský) jednoho z dlouholetých kamarádů, kteří si každoročně vyrážejí na lyžovačku, které vznešeně říkají expedice Apalucha. Ona je iniciátorkou „ženské vzpoury“.

Jak víme, jejich pánská jízda proto po osmi letech končí… „Kateřina mi dala podmínku, buďto pojedu já, Kateřina i děti anebo pojedu bez ní,“ sděluje Albert svým kamarádům, „… ale děti musím vzít v každým případě.“ Stejnou podmínku mají i drahé polovičky jeho kamarádů – Gábina (Zdena Studénková), manželka zvukaře Pepy Bednáře (Pavel Nový) a Dáša (Eliška Balzerová), choť hudebního režiséra Michala Adámka (Václav Postránecký).

„… jdi si rovnou zařídit místenky na vlak. Nemysli si, že si do pohoří Ydykseb odvezeš auto a já se budu dřít s Matýskem a nákupy do kopce.“ A tak tři otcové a šest dětí usedají do kupé a zpívají si S tebou mě baví svět…

Kvízová expedice začíná

Byť na Apaluchu měli původně jezdit jen synové, jak nám může připomenout otázka nazlobeného Pepy v nahrávacím studiu „… nevíš, kdo měl ten pitomej nápad, že s sebou budem brát kluky od šesti let?“, když s Michalem probíral nenávratně ztracenou, výhradně pánskou apalušskou záležitost, která se pro děti stane takovým kurzem přežití výchovných metod svých otců. Malá Kačenka si ostříhá vlasy, aby vypadala jako kluk a mohla se účastnit výpravy, a když už jede jedna holka, musí také druhá – Dášenka. Zcela nečekaně stateční horalové se rozhodnou vzít si s sebou i malého Matýska. Naše filmografie je tak obohacena o další dětské filmové hvězdičky…

Na upoutávku známé komedie se můžete podívat na následujícím videu:



Zdroj: Youtube

Do konkurzu se tehdy přihlásilo čtyři sta padesát dětí. Šest z nich, které byly vybrány do rolí roztomilých ratolestní tří kamarádů tehdy netušilo, že zážitky z natáčení nebudou jen příjemné. Skvělá scénáristka a režisérka Poledňáková nechala děti projít i ne příliš příjemnými momenty. Například malé naháče z ikonické scénky „koupání“ nechala kropit vlažnou vodou, aby byl jejich výraz ve tváři věrohodný… Ale více až u jednotlivých hrdinů.

Matýsek

Ročního Lukáše Pelánka (*1981) přinesla na konkurz maminka, která se o něm dočetla v novinách. Roztomilého kloučka si filmaři vybrali i proto, že byl pohodové neplačící miminko. Byť si to nemůže pamatovat, kočárek s ním se během nestřeženého okamžiku při natáčení rozjel z kopce, ale naštěstí ho zachytil lyžař.

close info Facebook / video / Facebook / video zoom_in Roztomilý hodný Matýsek

Vyrostl z něho chlapík se smyslem pro humor, který se věnuje sportu. Film ho nikdy nelákal, do castingů se nehlásil. Vystudoval Střední školu poštovní a dle dostupných zpráv pracuje v oddělení hromadného podávání zásilek. Prý si z něho dlouho kamarádi utahovali, že se po***l, ale bral to úsměvem. Kdo může říct, že za to dostane zaplaceno?

Kačenka

Představitelku Kačenky Martu Buchtíkovou filmový světa také nezlákal. Pár let po natáčení se s filmovými kamarády přestala vídat, pak prý zmizela někde ve Francii, nedávala o sobě vědět ani rodině a říká se, že se přidala k nějaké náboženské sektě.

close info YouTube / YouTube zoom_in Kačenka si sama ostříhala vlasy, aby vypadala jako kluk

Bertík

Do role Bertíka byl obsazen Marek Dvořák (*1974). Vybrali si ho ve škole, hrát nechtěl, ale rozhodla maminka, která doufala, že z něho bude druhý Tomáš Holý. Ten jediný ještě natáčení zažil, když si zahrál Kašíkova spolužáka v dětské komedii Žáku Kašíku, nežeň se. Pavla hrál televizním cyklu Linka 158, pak se ještě objevil ve dvou seriálech, a to Příběhy modrého telefonu a Druhý dech.

close info YouTube / YouTube zoom_in Střapatý Bertík

Chtěl se stát filmovým producentem, na FAMU ho ale nevzali. Začal podnikat v oboru telekomunikací, poté pracovat ve společnosti zajišťující dopravní signalizaci. Nyní se věnuje marketingu.

Dášenka

Zuzana Gutheisová, provdaná Lisová (*1978) na natáčení nemá nejlepší vzpomínky. Nejenže se později za svou dětskou nahotu před spolužáky styděla – dokonce se jí někteří posmívali, během natáčení scény s kadibudkou si zlomila ruku, některé scény odehrála se sádrou, kterou měla přes dva měsíce. Hrát musela i nemocná. Důsledná režisérka ji skutečně nechala brouzdat ve sněhu v bačkůrkách a „zebou mě nožičky“ není jen hláška, ale skutečnost. Odskákala to zánětem průdušek a brala antibiotika.

close info YouTube / YouTube zoom_in Malá Dášenka

Paní Zuzanu také film nezlákal. Stala se zdravotní sestrou se specializací na péči o nedonošené novorozence v porodnici.

Míša

Václav Korda (*1975) alias Míša se dal do bankovnictví. Dotáhl to vysoko, je osobním bankéřem nejméně dvou stovek klientů, a pokud některý ví, že mu radí filmový kudrnatý klučík, který si přiskřípnul pinďulu, rád si s nimi zavzpomíná. Na dráhu herce se nevydal, ale jeho koníčkem se stalo loutkoherectví.

close info YouTube / YouTube zoom_in Míša v pletené čepičce

Pepíno

Představitelem malého uličníka Pepína je Cyril Křůpala (*1976). Ani jeho pláč a volání o pomoc není sehraná scéna, prostě „potřeboval“ mimo scénář a tatínek Pepa mu skutečně zadeček utřel smrkovou větvičkou. Cyril vystudoval mezinárodní obchod, pracoval jako ředitel prodeje a marketingu, v poslední době se na volné noze věnuje finančnictví. Údajně se s ostatními herci nescházel a za svou rolí udělal tlustou čáru.

close info YouTube / YouTube zoom_in Pepíno při neokladné chvilce

Dokážete přiřadit dospělácké tváře k dětským tvářičkám? Zkuste to v následujícím kvízu, do kterého jsme pro zpestření přidali i něco ze zákulisí.

Zdroje: www.denik.cz, www.vlasta.cz, tn.nova.cz, www.readzone.cz

Poznáte dětské hvězdy z S tebou mě baví svět jako dospělé? Dokážete přiřadit dospělácké tváře k dětským tvářičkám? Zkuste to v následujícím kvízu, do kterého jsme pro zpestření přidali i něco ze zákulisí. question Zahájit kvíz