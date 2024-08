Vůbec první večerníčková pohádka se jmenovala Kluk a kometa. Její premiéra byla 2. ledna roku 1965 a vyprávěla ji Štěpánka Haničincová. Právě hlasy herců se staly neodmyslitelnou součástí těchto krátkých příběhů a přispěly k jejich nezapomenutelnému charakteru.

Karel Höger, František Filipovský, Vlastimil Brodský, Josef Somr, Petr Nárožný, Josef Dvořák, Jiřina Bohdalová, Jiří Lábus, Jitka Molavcová nebo Stella Zázvorková. Málokdo si dnes umí představit, že by jejich oblíbené postavičky mluvily jiným hlasem, než tím, který jim propůjčili slavní herci.

I přestože se jednalo o dabing pohádek, svou práci brali zodpovědně. Například Stella Zázvorková byla z namluvení kachny Matyldy velmi nadšená. „Tak já se zařadím k těm velkým vypravěčům večerníčků?” zasnila se podle dramaturgyně Marie Kšajtové. Josef Somr byl zase na natáčení pečlivě připravený.

„Do studia přišel s texty různobarevně podtrženými podle charakteru postaviček a vždycky se trefil hned napoprvé. Navíc výborně zpíval,” řekla v rozhovoru pro Novinky.cz. Rekordmanem byl ale prý František Filipovský. Během hodiny dokázal namluvit sedm dílů večerníčků.

Nadabovat pohádkové postavičky však není nic jednoduchého. Herci se snaží pro každou z nich najít specifický hlas, což bylo cílem také Josefa Dvořáka. Ten na ten, jakým mluví Maxipes Fík, narazil po večeru stráveném v hospodě.

Večerníčkové hlasy

„Den před natáčením jsem zašel s kamarády na několik piv do zakouřené putyky. Když jsem se ráno probudil, zjistil jsem, že mi to nějak sedlo na hlasivky. Tak jsem zamířil do studia, abych se omluvil, že to dnes nepůjde. Jakmile jsem ale narazil na režiséra Václava Bedřicha, rozzářil se a povídá: To je ono! To jste vymyslel dokonale. Naštěstí pak ten hlas nebylo problém opět najít,” směje se herec.

Ten mimo jiné namluvil také Králíky z klobouku Boba a Bobka, Včelí medvídky, seriál Byla jednou koťata nebo Čaroděje z nafukovacího stromu.

K dalším večerníčkovým „spíkrům” patří také Martin Dejdar, jenž si tuto práci užívá. Je prý kreativnější a svobodnější, než když dabuje nějakého známého herce a musí si dávat pozor na jeho mimiku. „U animované postavy si výraz i intonaci můžete vytvořit po svém,” vysvětluje.

I přestože se aktuálně vyrábí méně večerníčků, než například v 90. letech, herci se o jejich budoucnost nebojí. „Jsou v nich uloženy hodnoty, nejsou na jedno použití,” říká Josef Dvořák. „Člověk se k nim stále rád vrací a svým potomkům s nadšením ukáže, na čem on vyrůstal.”

Večerníček proto patří mezi český fenomén. Jak dobře si pamatujete na některé z pohádek? Zkuste se otestovat v našem kvízu.

Kvíz: Poznáte večerníčky podle fotky? question Zahájit kvíz

Zdroje: www.novinky.cz, www.kinotip2.cz, www.theses.cz