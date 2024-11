Bývaly doby, kdy tito hudební interpreti byli našimi idoly a život bez nich nám přišel nemyslitelný. Řeč je o starých českých zpěvácích. Poznali byste je podle fotek? Vyzkoušet si to můžete v našem kvízu!

Česká pěvecká scéna

V 80. a 90. letech minulého století byl populárním českým zpěvákem Michal David. Ten propůjčil svůj hlas celé řadě písní, na které se starší generace roztančí i dnes. Jeho největšími hity byly Nonstop, Každý mi tě lásko závidí nebo Pár přátel.

Uznávaným českým zpěvákem byl také dnes již zesnulý držitel mnoha zlatých slavíků Karel Gott. Jeho milý přístup a unikátní hlas si získal velkou fanouškovskou základnu.

Karel Gott stojí za písněmi jako Lady Carneval, Když muž se ženou snídá nebo Když milenky pláčou. Nazpíval jich však mnohem víc a své fanoušky má i dnes, pět let po své smrti.

Mezi stálice české hudební scény patřil kdysi také Stanislav Hložek, který spolu s Petrem Kotvaldem vystupovali jako duo. Společně nazpívali celou řadu zvučných písní, jako jsou Bílá královna, V pohodě či Holky z naší školky.

S Hložkem a Kotvaldem vystupovala také zpěvačka Hana Zagorová, která se nakonec rozhodla pro sólovou dráhu. Díky svému zastřenému hlasu si ihned získala velké množství posluchačů.

Poznáte je podle fotky?

Hana Zagorová byla úspěšná česká zpěvačka a také interpret, kterému se jako jedinému v historii české pop music podařilo získat devět zlatých slavíků za sebou.

Helena Vondráčková - Dlouhá noc:

Zdroj: Youtube

Stalo se tak v rozmezí let 1977–1985. Mezi nejúspěšnější hity Hany Zagorové patří písně jako Je naprosto nezbytné, Jinak to nejde, Můj čas nebo Černý páv.

Další českou zpěvačkou, která se na výslunní naší populární hudby drží už několik desítek let, je samozřejmě Helena Vondráčková. Ta ani v 77 letech rozhodně nepatří do starého železa.

Helena Vondráčková se ale proslavila také jako herečka, když ztvárnila roli princezny v pohádce Šíleně smutná princezna. Tam si zahrála vedle Václava Neckáře.

Právě s Neckářem a Martou Kubišovou tvořila Vondráčková slavné trio Golden Kids. Tato formace společně působila a vystupovala v letech 1968 až 1970.

Jak dobře znáte zpěváky a zpěvačky naší hudby? Ověřit si to můžete v našem kvízu. Pozor! Má to ale jednu podmínku, poznat je musíte podle fotky. Zvládnete to?

Kvíz: Poznáte staré ČESKÉ zpěváky podle jejich fotek? question Zahájit kvíz

Zdroje: www.karaoketexty.cz, www.vondrackova.cz, zagorovahana.cz