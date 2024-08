Pravopis českého jazyka často skrývá nástrahy, které mohou být matoucí i pro rodilé mluvčí. Jednou z nejčastějších chyb, které se dopouštějí nejen školáci, ale i dospělí, je nesprávné používání zájmen „mě“ a „mně“. Máte s nimi problém i vy? Zkuste použít tuto pomůcku.

Ve výslovnosti osobního zájmena „já“ není žádný rozdíl, proč se tedy liší v psané podobě? Abychom na tuto otázku odpověděli, musíme se vrátit v čase, kdy naši předci používali pračeštinu.

V ní se „mě“ vyslovovalo jako „mje” a tvar „mně” jako „mňe”. I když se tyto jemné rozdíly z mluvené češtiny v průběhu staletí vytratily, v psaném jazyce přetrvaly až dodnes.

Pravopis mě a mně

Obecně se uvádí, že zájmeno „mě“ se používá ve 2. a 4. pádě, tedy v situacích, kdy se ptáme „koho, čeho“ nebo „koho, co“. Pokud tedy někomu oznámíme „Nevšímej si mě“ (4. pád) nebo „Bez mě by to nešlo“ (2. pád), píšeme pouze 'e' s háčkem.

Zájmeno „mně“ se uplatňuje ve 3. a 6. pádě V tomto případě se ptáme „komu, čemu“ nebo „o kom, o čem“. Příklady správného použití jsou: „Dej to mně“ (3. pád) nebo „Mluvili o mně“ (6. pád).

I když se tato vysvětlení zdají jasná, málokdo má čas při psaní e-mailu nebo záznamu z porad určovat pád. Naštěstí existuje mnemotechnická pomůcka, která pravopis těchto zájmem usnadní. Stačí, když je převedete do druhé osoby jednotného čísla – „tebe“ a „tobě“.

Tebe a tobě

Pamatujte si, že pokud je možné nahradit zájmeno slovem „tebe“ nebo „tě“, použijete „mě“. V případě, že slovo můžete zaměnit za „tobě“ nebo „ti“, použijete „mně“.

V praxi to tedy vypadá takto:

„Beze mě by se tam nedostal.“ – lze nahradit „Bez tebe by se tam nedostal”.

„Řekni to mně.“ – lze nahradit „Řekni to tobě“.

„Bez mě by to nešlo.“ – lze nahradit „Bez tebe by to nešlo“.

„Nikdo mně nedůvěřuje.“ – lze nahradit „Nikdo tobě nedůvěřuje“.

Vaškova pomoc

Stále vám to přijde složité a věty vám nezní logicky? Zkuste si vzít na pomoc české jméno Vašek.

Pokud se dá zájmeno nahradit slovem „Vaška”, napíšete „mě”, když „Vaškovi”, tak zvolte „mně”.

Když tedy do věty „Beze mě by se tam nedostal“ vložíte toto mužské jméno, vznikne vám „Bez Vaška by se tam nedostal”. Do věty „Nikdo mně nedůvěřuje“ naopak sedí dlouhá varianta „Nikdo Vaškovi nedůvěřuje”.

Tato pomůcka je nejen intuitivní, ale také zábavná. Nyní zkuste teorii převést do praxe a otestovat se v našem kvízu.

Zdroje: www.kafe.cz, www.czechtongue.cz, www.mojecestina.cz