Pravopis v každém z nás vyvolává různé reakce. Pro někoho jsou diktáty noční můrou, pro jiného šancí zazářit. Jak jste na tom s pravopisem vy? Zkuste si náš lehký kvíz a ihned se to dozvíte.

Zapeklitý pravopis

Přestože nemůžeme vynikat ve všem, základy mateřského jazyka bychom ovládat jednoznačně měli. Není to jen kvůli tomu, abychom nebyli terčem posměchu, sami za sebe bychom si měli přát být vzdělaní.

Zprávy, komunikace s kamarády nebo kolegy v práci, to vše vyžaduje jistou dávku znalostí pravopisu. Chybovat je sice lidské, nemělo by se to však stávat pravidlem.

Nikdo vás nenutí hodiny a hodiny biflovat Pravidla českého pravopisu, přesto je na místě si základní z nich jednou provždy osvojit. Jednou z možností, která pomáhá, je četba. Jakmile hodně čtete, správné výrazy si díky fotografické paměti jistě zapamatujete.

A pokud nevíte, nebojte se sáhnout po příručce nebo se kouknout na internet. Tam najdete skutečně všechno. Velké množství textových editorů disponuje pravopisnou kontrolou, která nás na případné chyby upozorní.

Jak ho ovládáte?

Nyní si svůj pravopis můžete otestovat s námi v našem kvízu. Jdete do toho? Pravopis neboli ortografie je systém záznamu zvukové podoby spisovného jazyka grafickými znaky.

Písmo jako takové prošlo dlouhým vývojem, než zakotvilo v podobě, jakou známe dnes. Původní piktogramy se volně spojovaly s předměty, nikoli s konkrétními slovy. Teprve později se piktogramy začaly spojovat s jednotkami jazyka, což umožnilo vznik skutečného písma.

V období 3000 až 2000 př. n. l. pak vznikla písma, ve kterých se piktogramy pojily s jednotkami konkrétního jazyka. Vzniklé symboly se však nezabývaly výslovností slov. Postupem času se utvořily ideogramy.

Jde o symboly jednoduššího charakteru, které nezachovávají podobnost s označovaným předmětem. Jednou z nevýhod tohoto druhu písma je potřeba velkého množství znaků.

