Všechno bylo zahalené v oparu šedi, nenosila se výjimečnost a ten, kdo nesplýval s davem byl vyvrhel. Tak přesně vypadala doba před sametovou revolucí v roce 1989. Co všechno si z ní pamatujete?

Splývat s davem

Každý občan naší země chodil před rokem 1989 pravidelně do práce a jeho průměrná mzda, kterou si každý měsíc vydělal, bylo 3170 korun. Nutno podotknout, že hrubého. Nepracovat se silně nevyplácelo, tehdejší režim všechny vybízel, aby byli tím nejlepším prodavačem, servírkou nebo kadeřníkem.

Kdo pracovat nechtěl a záměrně se zaměstnání vyhýbal, tomu hrozily tři roky vězení. To samé mohlo potkat i ty, kteří na výkon své práce neměli povolení. Jedinou výhodou, kterou všichni stejným dílem dostávali, byla totožná cena potravin. Nikde se vám nestalo, že byste za rohlík a kousek salámu zaplatil o deset halířů více.

Důraz se kladl především na zisk, jakákoliv intelektuální prestiž zaměstnání šla stranou. Lidé vzdělaní tak kvůli režimu často dělali v továrně nebo uklízeli. Kromě samotného nevelkého výdělku bylo kterékoliv zaměstnání také o možnosti získat prostředky takzvaně bokem.

S tím se pojilo i vzdělání. Pokud se rodiče rozhodovali, kam umístí své dítě, hlavní důraz kladli na to, jak dobře se jejich potomek bude mít, nikoliv, zda za pár let studia skutečně dostane odpovídající vzdělání.

Prestiž existovala

Ačkoliv to intelektuálové ani umělci neměli v této době jednoduché, i zde existovala zaměstnání, která byla prestižní. Kromě učitele a lékaře to byli pozice úředníků, kteří rozhodovali o důležitých věcech, jako například o tom, kdo jaký dostane byt.

Podívejte se na vůbec první záběry sametové revoluce:

Zdroj: Youtube

Ceny jakéhokoli zboží nebyly tržní. Byly stálé a spočítané úředníky. Ceny zboží určoval Federální cenový úřad a pokud nastala situace, že se cena nečeho, ať už to bylo pečivo, máslo nebo jakékoliv jiné zboží, navýšila, vyvolalo to vždy vlnu nesouhlasu.

Lidé mohli cestovat jen na základě výjezdní doložky, dokumentu, který znamenal povolení k vycestování do většiny států světa. Každý občan ČSSR musel před plánovanou cestou do zahraničí požádat o její udělení.

K písemné žádosti, která se podávala na oddělení Správy pasů a víz SNB, občané dokládali též doporučení zaměstnavatele, školy, vojenské správy nebo národního výboru. Ne každému se zadařilo a skutečně odjel.

K restrikcím pro soukromé cesty do kapitalistických států se přikročilo v letech 1970-1971. Soukromou cestu do kapitalistických států bylo možné uskutečnit v zásadě jen jednou za rok a to na základě individuálního posouzení na základě vydané jednorázové výjezdní doložky.

Kvíz pro otestování Vaší dlouhodobé paměti: Co si pamatujete z předrevoluční doby? 10 otázek zvadne málokdo question Zahájit kvíz

Zdroje: cs.wikipedia.org, www.em.muni.cz, ekonomickydenik.cz