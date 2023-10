Jste spíše nezávislí a samostatní nebo bez druhých nedáte ani "ránu"? Pokud byste rádi lépe poznali sami sebe, vyzkoušejte si náš kvíz. Dokončením příběhu o cukrárně totiž zjistíte, jak moc samostatní skutečně jste!

Závislí na druhých?

Právě to, jak to máme či nemáme se samostatností, nám může pomoci na další cestě životem. Jde o vhled do naší osobnosti. Do toho, kdo přesně jsme, jak sami sebe vnímáme a jak moc závislí jsme na svých vztazích.

Někdy si jen nalháváme realitu, která je však té skutečné na hony vzdálená. Pokud toužíte znát své postoje a odhalit své skryté myšlenky, vyzkoušejte si náš kvíz. Odhalí, jak moc samostatní skutečně jste.

Toto jednoduché cvičení vás navíc vrátí zpět do bezstarostného dětství. Přesněji a ještě lépe do vaší oblíbené cukrárny. Pamatujete na zmrzlinu a dorty, které jste si jako děti s oblibou dávali?

Nyní nastal čas se právě na tohle místo vrátit. A dokončit příběh vaší snové cukrárny. Tam najdete nejen všemožné sladkosti, objevíte zde i zrcadlo vedoucí přímo do vaší duše.

Vyzkoušejte to!

Odhalíte vnitřní myšlenky a pocity, které často každý z nás tají před světem. Právě to následně ukáže skryté aspekty vaší osobnosti a vaší případnou závislost na vztazích. Nevěříte? Pak na nic nečekejte a hurá do toho!

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Není na tom nic složitého. Musíte odpovědět na čtyři otázky. První je: Kterou sladkost si vyberete a proč? Možná si myslíte, že odpověď je pouze o chutích, jednomu chutnají máslové krémy, druhý preferuje ovoce. V odpovědi je však mnohem víc, než pouhý výběr dortu.

Právě výběr sladkosti odhalí, jaká je vaše schopnost vyjádřit vděčnost a cit pro detail. Vybrali jste něco s překvapením, třeba čokoládové vajíčko s hračkou? To by mohlo značit, že si ceníte překvapení a jste vděční za všechno, co život přináší. Pokud jste zvolili něco, co vám připomíná dětství, toužíte po lásce a pozornosti.

Druhá otázka se týká dětí, které jsou spolu s vámi v cukrárně. Kolik jich je? Vaše odpověď odhalí, jak se ve vztahu k druhým vlastně cítíte. Pokud jste v cukrárně téměř sami, jste člověk milující nezávislost. Pokud je v cukrárně hlava na hlavě, jste věčným dítětem, které se hledá.

Třetí otázka se týká počtu sladkostí, které jste dostali na stůl? Kolik jich bylo? Právě to odhalí, jak moc pozornosti od druhých žádáte. Více sladkostí rovná se větší závislost na druhých. Laicky řečeno to znamená, že pochvala druhých zvyšuje vaši celistvost. Jakmile jste sám, cítíte se opuštěný a bezvýznamný.

Poslední otázka se týká dělení. Jste schopní se o svou sladkost rozdělit? Pokud ano, jste empatičtí a starostliví jedinci, pokud ne, pravděpodobně myslíte jen sami na sebe.

Ačkoli nás tento kvíz plně nedefinuje, přináší nám možnost, jak se zamyslet nad tím, na čem nám ve vztazích a komunikaci s druhými lidmi opravdu záleží. Co myslíte, sedí to?

