Britský komik a jeden ze šesti členů skupiny Monty Python, Michael Palin, jednou prohlásil, že „Češi ve vtipkování neznají hranice”. Odkazoval na tuzemskou kinematografii, která se pyšní propracovanými scénáři a nezapomenutelnými hláškami. Jak dobře je znáte?

Vtipné a trefné hlášky se ve filmech začaly objevovat již s příchodem zvuku. Už tehdy měly za úkol zaujmout diváka. Byly typické svým poetismem a elegancí, odrážející společenskou etiketu doby. Že se to podařilo, patří fakt, že některé z nich si pamatuje několik generací.

Dodnes se smějeme nad větou „Jsi ideální milenka pro celý život…“, která zazněla z úst Oldřicha Nového ve filmu Dívka v modrém nebo upozorňujeme, že někdo „loudí”, tak jako Dyndera V hostinci U kamenného stolu.

Během protektorátu a v 50. letech byly filmové hlášky ovlivněny válečnou tematikou a následně i budováním socialismu. Zrcadlily odpor proti okupaci a upozorňovaly na podivnou politickou situaci.

V pohádce Císařův pekař a Pekařův císař tak například zazněla věta: „Dejte nám něco podepsat, máme namočené pero.” Ve snímku Byl jednou jeden král si nešlo nevšimnout fráze: „Včera jsem jim sebral sůl a zítra jim budu holit hlavy.” a ve filmu Katakomby upozornění: „Pan prezidiální by byl báječně překvapen, kdyby vás viděl pracovat.”

Filmové hlášky

V 60. až 80. letech byly hlášky plné sociální kritiky, humorně vykreslující tehdejší realitu. Komedie, ve kterých zazněly, jsou díky nim dodnes velmi populární a televize je často reprízují.

Moudrosti jako: „Neber úplatky, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš! Ale je to marný, je to marný, je to marný…z filmu Jáchyme hoď ho do stroje či „To je pošťák. Toho vy ale nemůžete znát. Ten chodí kolem osmý.” z komedie Na samotě u lesa, proto při vhodných příležitostech rádi opakujeme.

Scénáristé nezaháleli ani v době nově nabyté svobody. Lidé tak rádi parafrázuji hlášky z filmů jako Pelíšky, Samotáři nebo Účastníci zájezdu.

Zajímavostí navíc je, že vtipné věty znají i ti, kteří snímky neviděli. Tento fenomén ukazuje sílu kinematografie a její schopnost prolnout s médii a každodenním životem. Hlášky se tak stávají součástí kultury národa. Jak dobře si na některé z nich pamatujete? Zkuste si náš kvíz.

Kvíz pro milovníky českého filmu: Kde zazněla tato věta? 10 odpovědí zvládnou lidé se skvělou pamětí question Zahájit kvíz

Zdroje: www.juglon.estranky.sk, www.prozeny.cz, www.idnes.cz