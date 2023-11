Zvládli byste v případě úrazu poskytnout první pomoc? Otestujte se pomocí našeho kvízu!

Zásady první pomoci

Je důležité vědět, jak v případě potřeby poskytnout první pomoc. Pravděpodobnost úrazů narůstá kdykoliv, když se rozhodneme opustit bezpečí svého domova, vydáváme se do divočiny. Proto je znalost základů první pomoci důležité.

Naučit se první pomoc není náročné. Pomoci vám mohou specializované kurzy nebo sociální sítě. Důležité je jediné. V případě potřeby rychle a správně reagovat.

Je to jedna z životně důležitých dovedností, kterou by měl ovládat naprosto každý z nás. Lidé, kteří jsou schopní poskytnout první pomoc před příjezdem záchranného týmu, mohou postiženému zachránit život. Každá minuta se počítá.

Znáte ji?

To je neocenitelným aspektem jak pro pacienty, tak pro lékaře. První pomoc může zachránit život, a to je něco, co se počítá.

Když mluvíme o první pomoci, nemáme na mysli pouze situace, kdy jde o závažné a život ohrožující události, jakými mohou být srdeční zástava nebo mrtvice. I ta méně závažná zranění potřebují ošetřit včas. Příkladem je například tržná rána.

V případě, že si způsobíte tržnou ránu, je postup ošetření následovný. Ránu očistěte pod čistou studenou tekoucí vodou, abyste zabránili infekci. V žádném případě přimo do rány neaplikujte dezinfekci, zásyp nebo jakékoliv masti. Místo osušte čistým ručníkem nebo čistým hadrem. Na ránu aplikujte náplast nebo tampon a zavažte sterilním obvazem nebo čistou látkou.

Kde může být první pomoc užitečná? Kromě grilování a zhradních party, kdekoliv v přírodě. Zde můžete narazit na hada, který vás uštkne, může se vám do těla zakousnout klíště nebo si můžete vyvrknout kotník.

Zranění způsobená pádem, špatným došlapem nebo sedřením kůže při pádu z kola nejsou v létě ničím výjimečným. Rizika skýtají také vodní radovánky. Ať už se přihodí cokoliv, měli byste vědět, jak reagovat.

Znalí byste měli být i v případě, kdy je nutné volat záchranku. Jedná se především o situace, jako poruchy vědomí nebo bezvědomí, dušení, dušnost a zjevné poruchy dýchání, křeče nebo nově se vyskytující ochrnutí jedné nebo více částí těla. V takovém případě neváhejte a volejte 155.

Znalost první pomoci může ušetřit zbytečný stres, uklidnit zraněného a zachránit život. Naučit se ji není náročné. S její znalostí se letní dobrodružství stanou skutečnou zábavou.

