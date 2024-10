Kvízy a hlavolamy jsou skvělým způsobem, jak se zabavit a učinit mnohé pro své mentální zdraví. Pravidelným řešením kvízů zlepšíte postřeh i logické uvažování. Zkusit si to můžete v našem matematickém kvízu.

Způsob, jakým žijeme

Zdravý životní styl je jedním z důležitých předpokladů zdravě fungujícího mozku. Je nutné nejen zdravě jíst, ale také se dostatečně a pravidelně hýbat.

Důvod je prostý. Mozek slouží v našem těle jako řídící orgán, který pro své správné fungování potřebuje optimální palivo. To dostane z přijaté stravy a aktivního pohybu.

Kromě řízení našeho těla se mozek podílí i na dalších důležitých činnostech, jako jsou dýchání nebo tlukot srdce. Díky mozku se můžeme pohybovat a myslet.

I proto je důležité, jakou stravu přijímáme. Mezi přijatou stravou a fungováním mozku totiž existuje přímá spojitost. Potraviny, které tělu dáme, mají vliv na kognitivní funkce.

Není to však pouze paměť, kterou přijatá strava může ovlivnit. Je to například i to, s jakým nadšením nebo naopak skepsí prožíváme svůj život.

Matematická hádanka

Některé potraviny mohou mozkovou aktivitu zhoršit, zatímco jiné ji mohou podpořit. Jaké potraviny jsou pro náš mozek a jeho funkce optimální? Ve svém jídelníčku by každý, komu na aktivitě mozku záleží, měl mít ryby. Důvodem jsou omega 3 mastné kyseliny, které jsou důležité ke zdravému fungování mozkových nervových buněk.

Otestujte si svou znalost matematiky:

Omega 3 mastné kyseliny jsou důležité pro učení, kognitivní schopnosti a schopnost koncentrace. Pokud jich mozek nebude mít dostatek, velice rychle to poznáte.

I proto bychom měli v pravidelných intervalech konzumovat ryby jako jsou losos, pstruh a sardinky, které jsou podle odborníků na výživu jedním z nekvalitnějších zdrojů omega 3 mastných kyselin.

Ryby ale nejsou jedinou možností, jak zdraví svého mozku podpořit. Nápomocné jsou také hádanky a kvízy, které jsou pro mozek dokonalým tréninkem. Vyzkoušet si to můžete s naším matematickým kvízem. Na jeho vyřešení máte jen 15 vteřin.

Ten zní:

Můj syn při hraní omylem vytrhl z knihy strany 7, 8, 100, 101, 222 a 223. Kolik stránek celkem vytrhl? Odpověď může být 3, 4, 5 nebo 6. Jaká z nabízených variant je správná?

Pokud jste vybrali variantu 5, máte pravdu! Když otevřete knihu, první stránka se vždy nachází na pravé straně. Na druhé straně stránky je číslice 2, tudíž po lichém čísle na stejné stránce se vždy nachází sudé. Takovou stránku počítáme jako jeden list. I proto dítě vytrhlo pouze 5 stránek, namísto 6, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Zdroje: keresztlabda.hu, www.mathematicshed.com, www.jagranjosh.com