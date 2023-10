Láska a romantika ve filmu mají jistě své neodmyslitelné kouzlo. Ať už jste skeptik, který se romantickým snímkům vyhýbá, nebo fanoušek slzavých dramat, romantickým filmům nelze upřít jejich přitažlivost. Jak dobře znáte slavné filmové hlášky?

Romantika na plátně

Romantickým filmům, které nás zahrnují emocemi a napětím, nelze upřít jejich přitažlivost. Ať je to způsobené nečekanými zvraty, krásnými herci nebo dojemnými milostnými příběhy, romantika nás umí ve filmu pořádně chytnout za srdce.

Výběr romantických filmů je bohatý a rozmanitý, ať už preferujete staré klasiky nebo moderní romantické komedie.

Příběhem plným romantiky je rozhodně film Titanic. Příběh, ve kterém se bohatá Rose setkává s chudým Jackem. Příběh milostného vzplanutí se odehrává na nepotopitelném zaoceánském Titanicu. Jejich láska přežívá nejen rozdílné sociální postavení, ale také tragický osud lodi.

Jak dobře je znáte?

Moderní romantickou komedií je "Láska nebeská". Film přináší směsici různých milostných příběhů, odehrávajících se v Londýně během předvánoční doby.

Od nově jmenovaného ministerského předsedy, který se zamiluje 30 vteřin poté, co vejde do úřadu na Downing Street, až po smolařského prodavače sendvičů, který nemá na dívky ve Velké Británii štěstí a raději odjíždí do Wisconsinu.

Od spisovatele, který dostal košem a vypaří se do jižní Francie utěšit své bolavé srdce, až po stárnoucí rockovou hvězdu, která se snaží o come-back za každou cenu. Je zde zmíněný také příběh nevěsty, které dělá starosti nejlepší přítel jejího muže, nebo žena, které dělá starosti její manžel.

Každý z těchto příběhů má svůj jedinečný charakter, který ukazuje, jaký chaos mohou city a láska napáchat v životě každého z nás.

Ať už jste fanouškem klasických romantických dramat nebo moderních romantických příběhů, romantika na plátně vás jistojistě pohltí.

Kvíz: Poznáte romantické filmy podle slavných hlášek? Otestujte se! question Zahájit kvíz

