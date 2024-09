I přestože od rozdělení Československa uplynulo již více než třicet let, Češi se Slováky zůstávají stále v kontaktu. Mladá generace si však stěžuje, že jazyku našich bratrů z východu moc nerozumí. Máte to stejně? Zkuste si náš kvíz zaměřený na slova, která najdete v obchodě v sekci ovoce/zelenina.

Čeština a Slovenština jsou si velmi podobné. Je to nejen tím, že obě patří do západoslovanské jazykové skupiny, ale především faktem, že až do 2. poloviny 18. století fungovala naše mateřština na Slovensku jako spisovný jazyk, jenž byl ve větší či menší míře obohacený o slovakismy.

V nejužším kontaktu ale byly oba dva jazyky v době společného státu. Pravidelně se linuly z televizí, rádií i časopisů.

„Se slovenštinou se tak setkával každý bez rozdílu věku a už děti si postupně přivykaly na druhý jazyk,” říká v rozhovoru pro Lidovky odbornice na česko-slovenské jazykové vztahy Mira Nábělková.

Po rozdělení Československa se slovenština z tuzemských médií téměř vytratila. Odbornice proto upozorňuje, že ten, kdo má problém s jejím překladem, na ni pouze není zvyklý a její vnímání pro něj představuje jistou námahu.

Slováci v Česku

Se slovenštinou se ale stále setkáváme. Je to dáno hlavně masivním přílivem Slováků do České republiky. Podle statistik se jejich počet od roku 2009 do konce listopadu 2022 zvýšil ze 100 223 osob na 214 907 osob. V roce 2023 jich u nás trvale žilo kolem 117 tisíc. Nejčastěji k nám naši „bratři v východu” přišli kvůli zaměstnání a studiu.

Podle Mariána Slobody, který vyučuje slovakistiku na pražské Univerzitě Karlově, je tedy tvrzení, že mladí Češi mluví se Slováky anglicky, protože si tak lépe vzájemně rozumí, pouze mýtus.

„Česko-slovenské rozhovory jsou běžné. Občas se lidé zaseknou na nějakém slovíčku, nad nímž musí popřemýšlet, ale, že by ho nahradili angličtinou, to jsem nezaznamenal,” vysvětluje v rozhovoru pro Český rozhlas.

To však neznamená, že s některými slovenskými výrazy nemáme jako Češi problém. Stačí zajít na dovolené v Tatrách do obchodu do sekce ovoce a zeleniny. Nakoupili byste opravdu to, co máte napsané na seznamu? Zkuste si náš zábavný kvíz.

Kvíz pro všechny: Znáte dobře slovenská slova označující ovoce? Odpověď by měli znát všichni, kdo jezdí na Slovensko question Zahájit kvíz

Zdroje: www.lidovky.cz, www.cesky.radio.cz, www.newstream.cz, www.cs.wikipedia.org