Kultovní trilogie Slunce, seno.. režiséra Zdeňka Trošky je oblíbená i dnes. Dlouhých 39 let od vzniku prvního dílu s názvem Slunce, seno, jahody. Jak dobře ji znáte? Otestujte se v našem kvízu.

Slunce, seno …

Každý z dílů slavné české trilogie Slunce, seno .. přináší pohled na životy obyvatel jedné obyčejné české vesničky. V Hošticích však o dramatické příběhy a zápletky spojené s láskou není nouze. Stejně tak nechybí ani nezdravá zvědavost některých protagonistů a s ní i pomluvy.

Jak dobře znáte trilogii Slunce, seno…?

Prvním dílem byl film Slunce, seno, jahody. Následovalo pokračování v podobě Slunce, seno a pár facek a slavná trilogie vyvrcholila filmem Slunce, seno, erotika.

Právě třetí díl známé české filmové trilogie režiséra Zdeňka Trošky znamenal pro řadu ústředních postav zlomový okamžik jejich života.

V prvním díle Slunce, seno, jahody, natočeném roku 1984, je hlavním tématem jakýsi "milostný trojúhelník" mezi Blaženou, Vencou a Šimonem, studentem Vysoké školy zemědělské. Šimon Plánička přijede do Hoštic zkusit svůj experiment.

Jak dobře je znáte?

Hošticemi se však roznesou fámy o Šimonově identitě syna předsedy krajské zemědělské správy. Blažena, dcera hlavní představitelky Škopkové, dostane nelehký úkol. Má zjistit hlavní důvod Šimonova příjezdu.

To se však nemile potkává s žárlivostí jejího přítele Vency Konopníka, který obviní Blaženu, že čeká dítě se Šimonem.

I děj třetího dílu komediální série se nese ve stejně zábavném duchu jako jeho předchůdci. Hoštičtí obyvatelé se tentokrát vydávají na výměnný pobyt do Itálie. Po svém návratu se v očekávání italských hostů snaží zvelebit svou vesnici.

Jejich úsilí však končí příjezdem italské delegace, která se do Hoštic dostaví dříve, než se očekávalo. Do děje to přináší mnoho komických situací.

Dějová linie filmu Slunce, seno, erotika se stále zaměřuje na romantický trojúhelník mezi Blaženou, Vencou a Milunou. Sní tajně o Vencovi a snaží se ho neustále přebrat Blaženě. V Itálii však potkává přitažlivého Itala, za kterého se nakonec provdá.

