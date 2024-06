Spánek je nezbytnou součástí našeho života, během něhož dochází k regeneraci celého těla, včetně mozku. V dnešním uspěchaném světě, kde se každý snaží zvládnout co nejvíce úkolů, je ale kvalitní odpočinek často odsouván na vedlejší kolej. Je to i váš případ? Zkuste si náš test.

I přestože se to může zdát zvláštní, i během nočního „nicnedělání” probíhá řada biologických procesů, jež jsou nezbytné pro udržení duševního a fyzického zdraví.

Dochází k opravě svalové tkáně, syntéze bílkovin a uvolňování růstových hormonů. Mozek během noci třídí informace a ukládá je do paměti. Tělo produkuje také cytokiny, které pomáhají bojovat proti infekcím a zánětům. Spánek zároveň hraje roli i v regulaci metabolismu, krevního tlaku a cukru v krvi.

Regenerace je proto základem dobrého zdraví a její nedostatek je podle nejnovějších vědeckých studií spojen s mnoha nepříznivými následky, včetně zhoršeného soustředění a rozhodování, zvýšeného rizika srdečních onemocnění, obezity, cukrovky a Alzheimerovy choroby.

Nevyspalost zároveň způsobuje chronický stres a vyčerpání, přejídání, předčasné stárnutí, nadměrnou tvorbu vrásek a sníženou kreativitu.

Dobrý spánek?

Kolik spánku tedy potřebujeme? To vám prozradí váš věk. Pokud je vám mezi 14 až 17 lety, dopřejte si ho 8 až 10 hodin. Od 18 do 64 let by vám mělo stačit 7 až 9 hodin v posteli. Starší 65 let by si měli dovolit 7 až 8 hodin regenerace. Záleží však také na vaší genetice, konkrétně na mutacích, jež mohou způsobit, že v peřinách trávíte méně či více času.

Klíčová je také kvalita spánku. Snad každý někdy zažil, že nemohl usnout, během noci se převaloval, probudilo ho každé šustnutí a ráno se proto cítil, jako kdyby ho „přejel kombajn”. Hlavním důvodem byl nedostatek tzv. fáze hlubokého spánku.

Během tohoto cyklu se srdeční tep, dech a mozkové vlny zpomalují, svaly uvolňují a tělo startuje regeneraci buněk, posílení imunitního systému a podporu růstu a opravy tkání a kostí.

Pro celkové zdraví je tedy odpočinek „s pomalými vlnami“ klíčový. Podpořit ho můžete tzv. spánkovou hygienou, která zahrnuje vstávání i uléhání ve stejnou dobu, každodenní pohyb, zřeknutí se kofeinu, nikotinu a alkoholických nápojů pozdě odpoledne nebo večer a vhodné prostředí v ložnici.

Kvíz: Jak dobře spíte? Odpovězte na jednoduché otázky a dozvíte se odpověď question Zahájit kvíz

Zdroje: www.healthline.com, www.cs.wikipedia.org