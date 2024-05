Dbáte na zdraví svého mozku a k tomu se rádi bavíte? Pak si rozhodně nenechte utéct náš jedinečný kvíz proti stárnutí. Dokážete na našem obrázku spočítat zvířata do 10 vteřin?

Zábavný kvíz

Trénink mozku je velice důležitý. Nejen že díky němu neustále procvičujete kognitivní funkce, ale zlepšujete myšlění a předcházíte zapomínání s přibývajícím věkem.

close info Pinterest zoom_in Potrénuj mozek proti stárnutí zábavným 10 minutovým kvízem

Právě trénink mozku slouží jako účinná prevence degenerativních onemocnění, jako jsou demence a Alzheimerova choroba. Právě Alzheimerova choroba je nejčastější formou demence, která nás s přibývajícími roky může postihnout.

Toto progresivní onemocnění, které začíná plíživě mírnou ztrátou paměti, může nakonec přerůst v poměrně závažný problém, kdy postižený není schopný jakkoliv reagovat na své okolí.

Nejznámějšími rizikovými faktory Alzheimerovy choroby jsou věk, genetika a životní styl. Nedostatečná fyzická aktivita, strava chudá na živiny, přemíra alkoholu a kouření, to vše může ke vzniku Alzheimerovy choroby přispět.

Důležitá je také prevence. Nenechte se však mýlit. Nejde pouze o zdravý životní styl. Odborníci se shodují, že stejně důležité je udržovat mozek v neustálé činnosti, která podporuje myšlenkové pochody a schopnost učit se nové informace.

Trenink pro náš mozek

Právě mentální trénink je tím, co může pomoci vzniku různých forem demence předcházet. Co si pod pojmem mentální trénink máme představit?

Najdete 3 rozdíly na těchto obrázcích?

Zdroj: Youtube

Podle odborníků na pamět bychom měli číst, snažit se neustále procvičovat svou paměť a nasávat nové informace. Jednou z forem mentálního tréninku je také řešení hádanek, hlavolamů a kvízů.

Jeden takový kvíz vám přinášíme i my. Je tréninkem proti stránutí našeho mozku. O co v něm jde? Na zdánlivě obyčejném obrázku je nutné spočítat všechna zvířata.

To se vám navíc musí povést v časovém horizontu pouhých 10 vteřin. Zvládnete to? Pokud jste rozhodnutí si i přes značnou obtížnost náš zábavný kvíz vyzkoušet, pak na nic nečekejte a pusťte se do toho. Připravte si všechny své smysly a hurá do práce.

V okamžiku, kdy se časovač vašich hodinek po 10 vteřinách zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste náš kvíz pokořili a zvířata spočítali, pak si gratulujte. Vy patříte k lidem, kteří rozhodně nestárnou.

V případě, že stále nevíte, kolik zvířat se na obrázku nachází, nezoufejte. My vám to rádi prozradíme. Na obrázku je celkem 9 zvířat. Je zde slon, delfín, ryba, had, krokodýl, osel, kočka, myš a pes.

Zdroje: www.jagranjosh.com, timesofindia.indiatimes.com, www.thesun.co.uk