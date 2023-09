Lidské tělo je poměrně složitý systém. Umožňuje nám existenci a vnímat a prozkoumávat svět kolem nás. Jak dobře ho znáte? Zkuste si náš kvíz a posuďte sami.

Fascinace tělem

Přestože nejsme lékaři ani vědci, o lidském těle bychom něco vědět měli. Jen tak totiž můžeme pochopit nádherný mechanismus, který se v každém z nás skrývá.

Srdce slouží jako malý motor, který pumpuje krev do celého těla. Krev pak dodává kyslík a živiny všude, kde si je organismus vyžaduje. Aby však srdce fungovalo jak má, je potřeba nejen zdravě jíst, cvičit, ale také pracovat na zdokonalování své mysli.

Lidská kostra je soubor 210 jednotlivých kostí, které společně tvoří pevnou opěrnou soustavu, na níž se upínají svaly a dodává lidskému tělu tvar. Kostrou tvořená ochranná pouzdra, tedy lebka a hrudník, pak plní i ochrannou funkci některých klíčových orgánů před zraněním. Pro zdraví kostí je nutný pravidelný přísun vitamínu D a vápníku.

Nejdůležitějším orgánem je bezesporu mozek. Naše řídící centrum, které funguje podobně jako počítač. Umožňuje nám myslet, cítit a učit se. I když váží jen několik kilogramů, je neuvěřitelně chytrý! Aby mozek fungoval, jak má, je třeba ho neustále cvičit. Čtením, hádankami a novými zážitky ho jistě udržíte v dobré formě.

Dýchání je pro náš život nezbytné a zásobárnou kyslíku jsou pro naše tělo plíce. Tento párový orgán zajišťuje výměnu plynů mezi vzduchem a zároveň odstraňuje z těla některé odpadní látky jako například oxid uhličitý. Plíce mají velký počet malých vzdušných váčků opředených krevními kapilárami a jsou obalené tenkou blánou, zvanou poplicnice.

Jak dobře tělo znáte?

Ochranou vrstvou našeho těla je kůže. Chrání nás před nebezpečím zvenčí a reguluje naši teplotu. Náš organismus pokrývá asi 2 m² kůže! Jedná se v podstatě o vstupní bránu do našeho organismu, a tak bychom o ni měli rozhodně řádně pečovat a v současné době ji i chránit před nebezpečím přímých slunečních paprsků.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Pohyb nám umožňují svaly. A vždy je na každém, jak velké a silné budou. Jsou nepostradatelnou součástí našeho těla a pomáhají držet kostru a regulovat množství tuku v našem těle.

Trávicí systém napomáhá vstřebat do těla energii a potřebné živiny z jídla jeho rozkladem. Celý proces trávení začíná už v ústech. Proto věnujte pozornost nejen tomu, co jíte, abyste svému tělu dodali to nejlepší palivo, ale také jakým způsobem jíte a jak každé sousto rozmělňujete. Už to velice pomůže správnému trávení.

Toto je pouze malý výčet toho, jak složitým mechanismem lidské tělo skutečně je. Důležité je se o něj starat, mít se rádi a užívat si život plnými doušky.

