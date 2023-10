Optické iluze nám mohou pomoci se lépe poznat. Zjistit, kdo skutečně jsme a jakou v sobě nosíme osobnost. Příkladem je i náš obrázek. Vidíte na něm první vránu nebo člověka? Test osobnosti prozradí, jak moc jste nesnesitelní nebo sebekritičtí.

Síla optických klamů

Za optickou iluzí stojí specialitka na optické klamy, Mia Yilin. Nedávno obrázek sdílela na svém TikToku. Iluze se rychle stala virální senzací a měla více než 972 000 zobrazení.

Obrázek zobrazuje černou vránu sedící na skále. To ale není všechno. Na obrázku je také mužská tvář tvořená menšími kameny. Právě to, co vás zaujme jako první, je podle Yilin klíčem k pochopení vašeho pravého já.

Soustředěně se proto zadívejte na iluzi. To, co vás upoutá jako první, skutečně definuje vaši osobnost. Yilin již několikrát dokázala, jak přesné jsou její interpretace lidského charakteru. Jinak tomu není ani v tomto případě.

Co přesně vidíte?

Pokud jste jako první spatřili vránu, jste podle Yilin člověkem, který má velký sklon k odsuzování. Jste v tomto směru velice nesnesitelní. Podle Yilin mají jedinci, kteří si jako první všimnou vrány, velmi dobře vyvinutou intuici.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Jde o lidi s vyhraněnými názory, kteří často rychleji jednají, než přemýšlí. Přesto se ve svých úsudcích málokdy spletou. Jejich soudy jsou tvrdé, za to překvapivě přesné. Usnadňuje to jejich rozhodování.

Přesto je dobré najít rovnováhu. Ne každý musí styl vaší komunikace i vyjadřování chápat a ne každý vám bude schopný případné odsouzení ihned odpustit. Naučte se proto zpomalit, nejednat ukvapeně a chvilku přemýšlet, než nad někým vynesete svůj krutý soud.

V případě, že jste jako první spatřili tvář muže, máte sklon být až příliš sebekritičtí. Podle Yilin však může jít o obranný mechanismus. Může to být strach z odmítnutí nebo nesouhlasu ze strany druhých, proč dáte přednost sebekritice. Je nutné se osvobodit od myšlenek, které vás nutí, abyste sami sebe sabotovali a plně přijmout své skutečné já.

Yilin již několikrát dokázala, jak přesná je její definice lidského charakteru. Důkazem jsou i komentáře těch, jež se do optické iluze zapojili. "Ta vrána je tak přesná," zvolal jeden člověk. Jiný souhlasil: "Viděl jsem tu vránu a upřímně, trefila ses přesně." Stejně ohromeni byli i další, přičemž jeden člověk zvolal: "Sakra, proč je to vždy správně?".

Ačkoliv nás optické klamy plně nedefinují, rozhodně jsou zábavnou a zajímavou cestou, jak sami sebe lépe poznat. Jak si ověřit, jak to s odsuzováním nebo sebekritikou vlastně máme.

