Základní školu si řada lidí spojuje s poměrně jednoduchým učivem, kterým si prošel každý z nás. Čeština, přírodověda, dějepis, ale také matematika, fyzika a chemie však umí potrápit nejen děti, ale i nejednoho dospělého. Co si z hodin pamatujete vy? Zkuste si náš kvíz.

Říká se, že „škola je základ života”. Na té „obecní" totiž strávíme devět let. Navíc je jejím cílem předat nám klíčové informace o fungování společnosti, přírodě a celkově světa kolem nás.

O tom, že vzdělání povznáší ducha, byla přesvědčena již Marie Terezie a její syn Josef II. Jako fanoušci racionalismu, logiky a humanismu se proto rozhodli, že mimo další reformy zavedou také povinnou školní docházku.

Cílem bylo vybudovat moderní vzdělávací systém, který ale nebude v područí zpátečnické církve, ale kladl by důraz na osvícenské postupy a odpovídal technickému pokroku.

6. prosince 1774 tak světlo světa spatřil Všeobecný školní řád, jenž zavedl tři úrovně škol – triviální, hlavní a normální. V prvním zmíněném se děti učily psát, počítat, základům hospodaření, průmyslu a náboženství. Po jeho absolvování se přidaly základy reálií a latiny, sloh, kreslení, geometrie. Nejvyšší stupeň znalosti prohluboval.

Základní škola

Do školy tak musely povinně chodit děti od 6 do 12 let. Řada rodičů ale nařízení ignorovala a potomky posílala raději na pole než do tříd. Ještě čtvrt století po vydání nového vzdělávacího řádu se proto výuky účastnilo jen asi 60 % žáků.

O sto let později se objevily další reformy. V Čechách byla stanovena povinná osmiletá školní docházka, která byla dočasně nejdelší v Evropě, vymezil se nový obsah vzdělání a nové učitelské ústavy. Novela z roku 1883 pak školní povinnost zkrátila na šest let.

S časem tráveným za školními lavice se pohybovalo ještě po roce 1948. Povinná školní docházka byla stanovena v rozmezí od osmi do deseti let. Současné „devítiletky” platí od roku 1990. Základní škola je však rozdělena na dva stupně.

Děti tak na své „základce" tráví většinu svého nedospělého života. Jak navíc ukazují statistiky, téměř 25 % potomků nastupuje do školy později. Odkladů má tak Česká republika nejvíce v Evropě. „Důvody bývají různé. Rodiče například chtějí jinou paní učitelku, nebo čekají na kamaráda,” říká náměstek jihočeského hejtmana pro školství Pavel Klíma.

Kvíz: Jste chytřejší než vaše děti? Otestujte se v zábavném testu pro základní školy

