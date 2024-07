Řidičský průkaz je symbolem svobody a dospělosti. Zároveň je branou k řadě pracovních pozic nebo možností nezávisle poznávat nové krajiny. Absolvování autoškoly je proto významným milníkem k cestě k samostatnosti. Pamatujete si z její teorie něco? Zkuste si náš kvíz.

První řidičský průkaz byl vydán v roce 1888 vynálezci prvního automobilu poháněného spalovacím motorem Karlu Benzovi. O šest let později bylo každému majiteli vozu ve Spojené království nařízeno, aby ho zaregistroval. Následně dostal kartičku, která mu udělovala „svobodu silničního provozu maximální povolenou rychlostí 32 km/h.”

Jednotné řidičské zkoušky se v Evropě objevily až od roku 1910. Zajímavostí je, že poslední zemí, kde se dalo povolení koupit bez nutnosti testování, byla Belgie. Autoškolu zde nikdo nepotřeboval až do roku 1977.

Řidičský průkaz

Dnes jsou požadavky na získání řidičského průkazu nejen přísné, ale také drahé. Počet otázek se rozšířil a vzrostla i cena za absolvování kurzu. Podle statistik Ministerstva dopravy proto zájem o řidičské průkazy ze strany mladých během posledních deseti let klesl.

Zatímco v roce 2014 vlastnilo oprávnění 68 procent lidí ve věku mezi 18 až 25 lety, k polovině loňského srpna to bylo 61 %. Průměrný věk českých řidičů se tak zvýšil na 48 let.

Počet seniorů za volantem naopak aktuálně roste. V roce 2023 vlastnilo řidičský průkaz 1,53 milionu osob starších 65 let, což je asi čtvrtina všech řidičů a řidiček. 135 000 z nich oslavilo již 80. narozeniny.

Situaci by měla zachránit novinka platná od 1. ledna 2024, která umožňuje řídit auto již sedmnáctiletým pod dohledem takzvaného mentora. V březnu byly navíc zveřejněny nové otázky, od nichž si Ministerstvo dopravy slibuje lepší připravenost absolventů autoškol.

„Tematicky se zaměřují na rizikové situace nebo na jízdu v jízdních pruzích a připojování se,” přiblížil Milan Janda z odboru agend řidičů Ministerstva dopravy. „Mají také zautomatizovat tzv. bezpečnou vzdálenost,” doplňuje.

Závěrečné zkoušky se tak snaží pomoci absolventům s co nejplynulejším vstupem do ostrého provozu. Jak byste prošli novými testy vy? To si můžete vyzkoušet v našem kvízu.

Kvíz: Udělali byste ještě autoškolu. Otestujte se z otázek, co dostanou žáci u zkoušek question Zahájit kvíz

Zdroje: www.ct24.ceskatelevize.cz, www.en.wikipedia.org, www.denik.cz, www.etesty2.mdcr.cz