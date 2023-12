První z nich se začal vysílat v roce 1956. Od té doby je součástí nejen televizních obrazovek, ale především životů našich nejmenších diváků. Některé měly takový úspěch, že na ně ani po letech nelze zapomenout. Jak jste na tom s večerníčky vy? Poznali byste je podle fotek?

Pro malé i velké

Večerníček je součástí televizního vysílání již několik dekád. Přestože je určený dětem, s oblibou ho sledují i dospělí. Jeho pohádky kolují z generace na generaci a řada z nich je oblíbená dodnes.

Jedním z nejoblíbenějších večerníčků je Bob a Bobek – králíci z klobouku, který vznikl v roce 1978. Hlavními hrdiny jsou dva na první pohled odlišní králíci. Jeden malý a šikovný, druhý naopak velký a chytrý.

Přesto se tito dva neustále dostávají do problémů, ze kterých je pak těžké uniknout. Právě to ale dělá tento večerníček oblíbeným zejména u malých diváků. Ať se Bob a Bobek dostanou do jakékoliv šlamastiky, nakonec vždy najdou řešení.

Dalším oblíbeným českým večerníčkem je Pat a Mat. Příběhy nešikovných kamarádů pobaví nejen děti, ale i dospělé. Pat a Mat se v jednom kuse potýkají s nějakým problémem. Vždy ho vyřeší velmi neobvykle a nešikovně.

Tento večerníček dětem ukazuje, že se nemusí bát dělat věci po svém. Přístup postav také naznačuje, že chybovat je lidské, důležité je se nevzdávat a problém vyřešit. První díl se odvysílal v roce 1982, součástí televizních obrazovek jsou dodnes.

Jak dobře je znáte?

Další srdcovkou mezi večerníčky je Mach a Šebestová. Český kreslený televizní seriál. Jeho tvůrci jsou scenárista Miloš Macourek a malíř Adolf Born. Televizní seriál namluvil český herec Petr Nárožný a hudbu i titulní píseň My jsme žáci třetí bé složil Luboš Fišer.

Mach a Šebestová na prázdninách:

Zdroj: Youtube

Animaci vedl Jaroslav Doubrava. Příběh vypráví o žácích 3.B základní školy Machovi a Šebestové, kteří za pomoc získají darem kouzelné utržené sluchátko, díky kterému prožívají mnoho nevšedních příběhů. První díl první série byl už odvysílaný a vyrobený v roce 1976.

Rákosníček je kreslená postavička animovaného večerníčku, kulatého obličeje s trčícími vlásky jako anténky na hlavičce. Celá postavička je zbarvená do zelena a oblečená do krátkého kabátku s kalhotami.

Maxipes Fík je československý animovaný televizní seriál, který vznikl v roce 1975 a premiéru měl poprvé v rámci večerníčku 12. prosince 1976. Scénář napsal Rudolf Čechura, namluvil herec Josef Dvořák, nakreslil Jiří Šalamoun, hudbu složil Petr Skoumal. Seriál pojednává o příhodách přerostlého mluvícího psa Fíka a holčičce Áje, kteří spolu žijí v Ahníkově u Kadaně.

